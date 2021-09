Black Boys weet het net weer niet te vinden

Abelsma stond tegen VWC evenals Kewin de Jong op het wedstrijdformulier, waarop de namen van Giovanni Bleeker en Harry Terpstra ontbraken. Daarnaast draafde good old Sander de Vries als vervanger van doelman Jasper de Jong op en De Vries moest al redelijk snel het antwoord op een inzet schuldig blijven, al viel hem bij het onhoudbare schot geen verwijt te maken. Zijn ploeggenoten lieten zich daarvoor echter (te) gemakkelijk uitspelen, waardoor Hidde van der Laan in alle vrijheid kon uithalen.

Aan de andere kant leverde een actie van Yannick Lühoff een kans op, maar de inzet van Junior Fofana ging ruim naast, waarna een bal van Elroy de Meer op het dak van het doel belandde. Niet veel later stuurde Tolga Yilmaz met een dieptepass Msokolo Ramazani Dieudonne weg. Zijn voorzet werd door Fofana teruggelegd, maar bij eindstation Lühoff ontbrak op het moment suprême de controle. Nadat Justin Wolfswinkel met een ingreep de angel uit een tegenaanval had gehaald, treuzelde diezelfde Fofana te veel waardoor het potentiële gevaar verdampte, en datzelfde overkwam Dieudonne even later toen Lühoff hem een vrije doortocht verschafte.



​Na een drietal momenten voor de Black Boys-goal waarbij uiteindelijk de juiste richting ontbrak, week de arbiter af van de spelregels en gaf hij in plaats van een stuitbal aan Black Boys een vrije trap. Die free kick van De Meer verdween naast, waarna de goaiie van VWC vlak voor de sluiting van het eerste bedrijf nog een corner weg bokste.



In de rust bleef Tolga Yilmaz in de kleedkamer achter en zijn vervanger Raymond Abelsma zag dat VWC voor de eerste dreiging zorgde en daaraan een hoekschop overhield. Nadat de bal uit die corner naast werd gekopt, hield Yannick Lühoff aan een overtreding een vrije trap over en die resulteerde eveneens in een kopbal. Die was echter een eenvoudige prooi voor de sluitpost van de gasten die even later bij een actie van Fofana waarbij bij Black Boys de aansluiting ontbrak, opnieuw een hoekschop moest toestaan.



Vervolgens werd VWC vanwege buitenspel (?) teruggefloten en ontsnapte Sander de Vries, toen hij de bal wilde wegwerken en tegen een aanvaller aan schoot. Bij Black Boys stond toen inmiddels Kewin de Jong binnen de lijnen en hij bediende bij zo'n beetje zijn eerste balcontact Junior Fofana. Die had echter teveel tijd nodig, terwijl aan een doelpoging van Joël Baptiste onmogelijk een voldoende kon worden toegekend. Ook aan de andere kant bleef dat cijfer uit want VWC produceerde bij een vrije trap niet meer dan een rollertje en toen de uithaal wel voldoende kwaliteit had, verdween de bal voorlangs.



Dat gebeurde in een situatie waarin 21 acteurs zich rond de Sneker zestien hadden verzameld en toch wist VWC de vrije man te vinden. Een andere vrije man dwong De Vries vervolgens tot een redding, waarna VWC bij de daaropvolgende hoekschop een behoorlijke kopkans kreeg. Die bal verdween echter over/naast en ook bij een tweetal corners van Sneker makelij kwam "het leder" niet tussen de palen. Toen dat daarna wel twee keer gebeurde, stond de doelman van VWC beide keren echter op de goede plek.



Aan de andere kant voerde Jordi Albada die verder een behoorlijke wedstrijd speelde, à la Insigne een stuk "commedia dell'arte" op, maar de arbiter trapte niet in het theater. Sterker nog, de leidsman gaf VWC seconden later een vrije trap, die in de muur belandde en derhalve niks opleverde. Dat laatste was ook het eindresultaat toen Richard Nieuwland zich op de achterlijn in de luren liet leggen, terwijl Black Boys even later bij een tackle binnen de beruchte lijnen aan een strafschop ontsnapte.



De leidsman zag er echter (te) weinig in en trakteerde even later Elroy de Meer op geel. Diezelfde De Meer bood nadat een Sneker aanval vanwege buitenspel onterecht werd teruggefloten, bij het scheiden van de markt Kewin de Jong nog een goede mogelijkheid. Maar zoals bij alle situaties - en het verhaal begint eentonig te worden - bleef ook deze keer een doelpunt uit en die zijn toch echt noodzakelijk wil Black Boys wedstrijden winnen.

Black Boys - V.W.C. 0-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Hidde van der Laan (10.)

Scheidsrechter: A. Mansouri

​Gele kaart: Elroy de Meer (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Sander de Vries, Justin Wolfswinkel, Jordi Albada, Richard Nieuwland, Joël Baptiste, Msokolo Ramazani Diedonne, Mladen Dubravac, Tolga Yilmaz (46. Raymond Abelsma), Elroy de Meer, Yannick Lühoff (60. Kewin de Jong) en Junior Fofana

Bron: https://pengel.weebly.com/