Black Boys verrast met zege op Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN - Black Boys heeft net over de grens met Groningen met een 0-2 overwinning op Zevenhuizen bij wijze van spreken zijn grenzen verlegd. Niemand in het wereldje had namelijk met een zege van de Snekers gerekend, maar dankzij twee late treffers van topscorer Ahmed Yousif wisten de “All Blacks” de nummer twee te verslaan en dat was toch een onverwacht “stikje bûter in de brij”.

Niet om over naar huis te schrijven

Vooraf leek de runner up uit Groningen een (te) lastige kluif, al kwamen er ook signalen door dat Zevenhuizen niet zo goed uit de winter was gekomen. Zo verloor de ploeg van trainer Gerard van der Ploeg afgelopen week in een oefenduel van vijfdeklasser ONB uit Drachten en dat was niet bepaalde een resultaat om over naar huis te schrijven. Black Boys boekte in de aanloop naar de tweede seizoenshelft betere resultaten, al kwam de nederlaag op een doordeweekse dinsdag tegen de reserves van SDS ook niet in aanmerking om juichpost te verzenden.



Ansichtkaarten

Vanmiddag konden de ansichtkaarten echter op de bus, want de overwinning op Zevenhuizen - de eerste in vier onderlinge ontmoetingen - was toch een beetje de verrassing van de dag en was zeker een aantal uurtjes trending topic. Met die zege die zoals hiervoor al werd vermeld, dankzij twee late treffers van Ahmed Yousif tot stand kwam, steeg het puntentotaal van de Zwartjes naar veertien en dat aantal punten is actueel goed voor de zevende plek in de vierde klasse B.



Komende zondag (12 febuari) treedt Black Boys op Tinga op als gastheer van Oldeboorn, waarvan eerder dit seizoen in de heenwedstrijd ietwat onnodig werd verloren. De wedstrijd tegen de andere Friese “All Blacks” begint om 14.00 uur.

Zevenhuizen - Black Boys 0-2 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Ahmed Yousif (78.) 0-2 Yousif (88.)

Scheidsrechter: S.G. Meijer

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad (46. Richard Venema), Onno Kappeyne van de Copello , Mladen Dubravac, Jordi Albada, Richard Nieuwland, Mark Zijlstra, Amanj Saleh, Msokolo Ramazani Dieudonnem, Kemo Jaborteh (72. Junior Fofana) en Ahmed Yousif (90.+1 Bouke Ferbeek)