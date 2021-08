Black Boys verliest van bekeropponent

SNEEK- Na de nederlaag van vorige week in en tegen Lemmer heeft Black Boys ook de tweede oefenwedstrijd verloren. Op de nieuwe thuishaven ging de formatie van trainer Richard Venema met 3-0 onderuit tegen vijfdeklasser FFS dat over een aantal weken in de poulefase van de districtsbeker noord opnieuw de tegenstander is, maar dan in Vegelinsoord.

Venema had in zijn formatie een plaats toebedeeld aan voorzitter Jan Broersma die het zwarte doel verdedigde. De keepende preses maakte in het begin van de wedstrijd een foutje toen hij onder een voorzet doorging, maar had verder geen schuld aan de drie tegentreffers, zulks in tegenstelling tot centrale verdediger Jordi Albada. Die passeerde één keer zijn eigen doelman en veroorzaakte later een strafschop.

Na het eerste fluitsignaal probeerde Black Boys via Elroy de Meer aanvallend iets uit te richten. Dat leverde echter niet al te veel mogelijkheden op en als zich al een keer één aandiende, stond De Meer aan de basis. Zo bracht hij in de openingsfase Mladen Dubravac in stelling en bood hij later Giovanni Bleeker een kopkans. De als rechtsback opererende Bleek raakte de bal echter niet vol, waardoor het spelattribuut naast de goal belandde en dat laatste was ook het eindresultaat, toen De Meer na een crosspass te gehaast zelf afdrukte.

Ook van de zijde van de gasten viel weinig activiteit waar te nemen en de klok was inmiddels het half uur al ruim gepasseerd, toen het bij een combinatie over rechts dreigend dreigde te worden. De teruggetrokken bal werd echter door Albada onderschept, een ingreep die even later bij een lange bal achterwege bleef, waarna de rechtbank van FFS uit de rug van Dennis kempen met een strakke schuiver doelman Broersma kansloos liet.



Onmiddellijk na de thee zorgde een glijpartij van Albada en een mistrap van een speler van FFS voor de nodige hilariteit, waarna De Meer als een soort Sumo-worstelaar een tegenaanval een halt toeriep en Raymond Abelsma na een onnodige overtreding voor een afkoelingsperiode buiten de lijnen werd gezonden. In die fase ontstond enige hectiek voor de goal van Black Boys, maar meer dan een paar hoekschoppen leverde een en ander niet op, ook al omdat Dennis Kempen nu wel alert was. Die alertheid ontbrak even later bij invaller Junior Fofana, waarna de daaropvolgende inzet door Albada van richting werd veranderd en hij volgens de normen van de Champions League als doelpuntenmaker in de boeken verdween.



Albada had daarvoor al een keer balverlies geleden. Toen bleef de schade echter beperkt en ook Black Boys slaagde er niet in om schade aan te richten, al oefende men wel een tijdje enige druk uit, Daarbij hielp het niet dat een goed lopende aanval bij Giovanni Bleeker dood bloedde, terwijl een inzet van Junior Fofana uiteindelijk ook zonder gevolgen bleef. Bleeker probeerde het vervolgens nog een keer van grote afstand, waarna de doelman van FFS een minder moment kende. Dat leverde Black Boys een hoekschop op en die resulteerde in een nieuwe corner, waarna een inzet van Fofana werd geblokt. Diezelfde Fofana bediende even later Tolga Yilmaz, doch ook diens inzet was niet zuiver genoeg voor de aansluiting.



Niet lang daarna bracht Bleeker aan de andere kant ten koste van een corner redding. Bij die hoekschop werd een kopbal van de lijn werd, waarna Albada binnen de zestien zijn been uitstak en zijn tegenspeler handig ging liggen. De toegekende strafschop werd vervolgens feilloos benut en niet veel later toen de goed leidende referee voor het einde blies, trokken de rookwolken op. Over rookwolken gesproken. Het rookverbod is met de komst van Black Boys op het rookvrije complex blijkbaar opgeheven, want op de tribune zag het blauw van de rook.

Black Boys - FFS 0-3 (0-1)

Doelpunten: 0-1 onbekende speler (42.), 0-2 Jordi Albada (66.-e.d.), 0-3 onbekende speler (86.-pen.)

Opstelling Black Boys: Jan Broersma, Dennis Kempen (70. Matthieu Kuipers), onbekende speler (40. Msokolo Ramazani Dieudonne), Jordi Albada, Giovanni Bleeker, Mladen Dubravac, Justin Wolfswinkel, Raymond Abelsma, Deeq Fahara (60. Richard Nieuwland), Elroy de Meer (70. Tolga Yilmaz) en Hassan Huseen (46. Junior Fofana)

Bron: https://pengel.weebly.com/