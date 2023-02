Black Boys verliest opnieuw van Oldeboorn

De trainer van de Zwartjes i.c. Richard Venema moest zelf de keeperstrui aantrekken, omdat doelman Ali Javidrad niet inzetbaar was. De sluitpost die in Groningen geblesseerd uitviel, bleek nog niet voldoende hersteld. Naast Venema dook in de basis met Junior Fofana, die lange tijd niet in beeld was, nog een verrassende naam op.



Geen derde comeback

Die zag dat Robert van Roeden - met twaalf goals topscorer - de “All Blacks" van de Súdkant tot drie keer toe op een voorsprong zette. Tussendoor was het Ahmed Yousif die de “Men in Black” van de Molenkrite twee keer op gelijke hoogte bracht. Dat gebeurde in de eerste helft, maar toen Van Roeden kort na rust Oldeboorn voor de derde keer aan de leiding bracht, zat een derde comeback er voor de Snekers niet meer in, al was daar nog ruimschoots tijd voor. Een aantal minuten voor het einde van de reguliere speeltijd was die tijd echter op, want toen tilde Tjitze Brandsma - de andere scherpschutter van Oldeboorn - met de 2-4 de marge naar twee.



​Plek negen

Daarmee was de wedstrijd gespeeld en na de opgeheven kopjes van vorige week waren de hoofde nu gebogen, ook al omdat Black Boys dat komende zondag bij hekkensluiter Tijnje op bezoek gaat, door de nederlaag terugzakte naar plek negen en die plek noopt aan het einde van de rit tot het spelen van promotie-/degrdatieduels oftewel tot deelname aan de strijd om lijfsbehoud.

Black Boys - Oldeboorn 2-4 (2-2)

Doelpunten: 0-1 Robert van Roeden (10.), 1-1 Ahmed Yousif (20.), 1-2 Van Roeden (33.), 2-2 Yousif (42.), 2-3 Van Rieden (53.), 2-4 Tjitze Brandsma (82.)

Scheidsrechter: R. Leuning

Gele kaart: Jordi Albada (Black Boys), Sjim Smink (Oldeboorn)

Opstelling Black Boys: Richard Venema, Onno Kappeyne van de Copello , Mladen Dubravac, Jordi Albada, Richard Nieuwland, Mark Zijlstra, Gaye Ebrima (60. Kemo Jaborteh), Msokolo Ramazani Dieudonne (85. Rui Jorge Kelly), Harry Terpstra (46. Raymond Abelsma), Junior Fofana (66. Amin Abdelkhareq) en Ahmed Yousif