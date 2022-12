Black Boys verliest ook van Nieuw Roden

SNEEK- Na de nederlaag tegen THOR is Black Boys er op een bitter koude zondagmiddag opnieuw niet in geslaagd om de eigen supportersschare met een goed resultaat te verwarmen. De ploeg van trainer Richard Venema hield weliswaar lang zicht op een punt maar tegen Nieuw Roden, de nummer drie van de ranglijst, bleven de Sneker inspanningen uiteindelijk zonder “kolen”.

Fel

De “All Blacks” troffen een getergde tegenstander die na de zeperd van vorige week iets had goed te maken. De ploeg van trainer Jur Smit begon dan ook scherp en die scherpte resulteerde niet lang na de “kick off” in een behoorlijke mogelijkheid. De dwarsligger hielp en hield Black Boys bij een schot van Sander Drent uit de penarie. Drent kreeg even later opnieuw een kans, maar deze keer was Black Boys-doelman Ali Javidrad hem te snel af. Na iets meer dan een kwartier moest Javidrad echter alsnog het hoofd buigen, toen Angelo Weggers na een pass van Haye Poutsma alleen voor hem opdook.



“Game over"

Het was de beloning voor een sterke openingsfase, waarna de thuisclub bij een enorme kans juist vergat om zichzelf te belonen. De Snekers kregen de bal van dichtbij echter niet langs de doelman van Nieuw Roden dat na rust op zoek ging naar de beslissing. Die zoektocht bleef lang zonder resultaat, ook al omdat Javidrad bij een inzet van Nicky Smid met behulp van de paal de tweede Drentse treffer buiten de deur hield. Daarmee hield de Sneker doelman Black Boys in de race. Drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd was het echter “game over”, toen Weggers na een pass van Smid met zijn tweede van de middag de wedstrijd definitief besliste.



Nieuw Roden bleef daardoor in het spoort van de kop en heeft relatief maar één verliespunt minder dan koploper FC Harlingen. Laatstgenoemde is komende zondag ion de Friese havenstad de volgende tegenstander van de Zwartjes die ondanks deze nederlaag nog steeds op een veilige plek staan.

Black Boys - Nieuw Roden 0-2 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Angelo Weggers (16.), 0-2 Weggers (87.)

Scheidsrechter: R. Lemstra

Gele kaart: Richard Nieuwland (Black Boys), Wilco Drent, Thomas Jansen, Haayo Potsma (Nieuw Roden)

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Dennis Kempen, Jordi Albada, Amin Abdelkhareq, Richard Nieuwland, Mladen Dubravac, Harry Terpstra, Mark Zijlstra, Amanj Saleh, Tolga Yilmaz en Ahmed Yousif

Bron: https://pengel.weebly.com