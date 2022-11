Black Boys verliest middenmootgevecht

SNEEK - Ondanks een pikstart is Black Boys is er niet in geslaagd om aan het duel met SV THOR dat evenals de Snekers in de middenmiot staat, ook maar een punt over te houden. Daar mochten de All Blacks overigens ook geen aanspraak op maken, want de ploeg van trainer Richard Venema wist in tegenstelling tot de gasten uit Lippenhuizen in dik negentig minuten niet of nauwelijks iets te creëren.

Pikstart

Black Boys kende zoals hiervoor al werd vermeld, een pikstart want al in de tweede minuut was THOR-doelman Ernst Pieter Bantema kansloos toen een voorzet van Ahmed Yousif van richting werd veranderd. Die snelle marge werd een minuut later bijna verdubbeld, doch bij een 100% kans voor de Snekers kwamen Bantema en de zijnen met de schrik vrij.



Kanteling

Nadat een pass van Tolga Yilmaz op Yousif te scherp was, kropen de gasten wat meer uit hun schulp en daarbij voorkwam Richard Nieuwland door goed naar binnen te knijpen dat men een kans kreeg. Die kreeg men even later wel toen Joris Albada mis tastte, doch Black Boys-doelman Ali Javidrad voorkwam erger leed. Na dat hachelijke moment kantelde de wedstrijd waarna minder Black Boys en meer THOR te zien was, Dat leverde na een gekraakte bal een hoekschop op en die werd van dichtbij over de Sneker goal gewerkt. Vervolgens moest doelman Javidrad bij een schot gestrekt en belandde een kopbal uit de daaropvolgende hoekschop in zijn handschoenen.



Commotie

Black Boys kwam in die fase nauwelijks tot een fatsoenlijke aanval en toen Albada Yousif met een prima pass diep stuurde, kreeg de aanvaller het gespikkelde monster niet onder controle. Ook bij THOR was de voortzetting vlak voor rust niet goed en zo leek Black Boys toch met een voorsprong de thee te halen. Leek, want een minuut voor rust tikte Javidrad een aanvaller van Thor tegen de enkel en wees de arbiter van dienst naar de stip. Die beslissing zorgde voor de nodige commotie en die zou nog verder toenemen toen de scheidsrechter besloot om de door Javidrad gestopte strafschop te laten overnemen. Na nog eens drie gele kaarten - Javidrad kreeg meteen al geel - schoot Yob Bos in tweede instantie wel raak.



Echte kans

Na de pauze werd het er bij Black Boys niet beter op en ook bij de bezoekers stierven veel acties een vroegtijdige dood, al was SV THOR met een vrije trap op de lat wel een keer heel dicht bij een tweede treffer en belandde later een kluts min of meer bij toeval in de handen van Javidrad. Black Boys sputterde via een actie van Yousif tegen. De krul van de topscorer was echter net een paar meter teveel naar rechts en toen hij even later Mark Westra in stelling bracht, hield Bantema de deur gesloten. Het was naast een mogelijkheid voor Yilmaz eigenlijk de enige, echte kans die Black Boys wist te creëren.



Beslissing

Voor de rest moesten de Snekers het evenals THOr vooral van pogingen van afstand hebben, doch daarbij was de precisie veelal ver te zoeken. Alleen een uithaal van Harry Terpstra die door Bantema middels een uiterste krachtsinspanning tot hoekschop werd verwerkt, zorgde op het waterkoude Tinga voor een paar bescheiden ah’s en oh’s. Zo leek de wedstrijd op een gelijkspel uit te draaien, maar een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd toverde de bezoekende ploeg dan toch een goed lopende aanval uit de hoge hoed die met een solo werd voortgezet en met een intikker werd bekroond (1-2). Het was de beslissing, want ook in de resterende speeltijd wist Black Boys geen mogelijkheden te creëren.