Black Boys verliest inhaalwedstrijd

WARGA- Black Boys heeft in en tegen Warga niet voor een verrassing kunnen zorgen. De formatie van trainer Richard Venema werkte nog wel een 2-0 achterstand weg, maar drie minuten na de gelijkmaker maakte de thuisclub 3-2. Dat werd uiteindelijk ook de eindstand en die viel over het geheel genomen niet onverdiend te noemen.

Goed keeperswerk

Warga was namelijk in grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij, al was het eerste schot op doel nog wel van Sneker makelij. De vrije trap van Mladen Dubravac was echter bij lange na niet venijnig genoeg om keeper Jente Agema in problemen te brengen. Het was in de eerste helft één van de spaarzame doelgerichte actie van de Zwartjes, wiens doelman het beduidend drukker had. Ali Javidrad leverde echter goed keeperswerk af door resp. een inzet uit de hoek te tikken, door een van dichtbij ingekopte bal te pareren en door bij een uitbraak over links zijn doel vakkundig te verkleinen.



Penalty

Na een klein half uur was de Sneker sluitpost bij een inzet van Jurre van der Meulen echter kansloos en goed vijf minuten later was hetzelfde het geval bij een bal Iwan Potijk. Daarvoor had de thuisclub tot twee keer toe een strafschop geclaimd, toen in dezelfde aanval twee spelers van de thuisclub binnen de zestien tegen de grond gingen. De arbiter van dienst wou er echter niet aan, maar wees op slag van rust aan de andere kant wel naar de stip. Dat leidde tot enige commotie, waarna Black Boys’ spits Yusif Achmed vanaf elf meter onberispelijk de aansluiting tot stand bracht.



​Euforie

​Dat was vlak voor rust een opsteker voor de Snekers en daar zouden de “All Blacks” kort na rust nog één aan toevoegen. De tweede helft was namelijk nog maar een paar tellen onderweg, toen de brigade uit de Waterpoorstad via Tolga Yilmaz de achterstand volledig wegpoetste en er aan Sneker zijde enige euforie ontstond. Drie minuten later torende Jurre van der Meulen bij een corner echter hoog boven iedereen uit en met een kopbal beëindigde hij het Sneker feestje (3-2).



Toenemende druk

Vanaf dat moment nam de druk verder toe en was Black Boys dat (te) vaak de lange bal hanteerde, nog meer veroordeeld tot tegenhouden. Een vierde tegentreffer leek in die fase dan ook slechts een kwestie van tijd. Ali Javidrad voorkwam bij een vrije doortocht echter dat treffer nummer vier op het bord verscheen, en bij de volgende aanval van de wit-groenen was het zijnet het eindstation. Vervolgens vond Warga bij een aantal hoekschoppen ook niet het juiste recept, waarna Javidrad - nadat Jordi Albada de bal bij het uitverdedigen tegen een aanvaller aan tikte - bij een mogelijkheid voor Jan de Boer opnieuw als reddende engel optrad.



Mede daardoor bleef het bij 3-2 en daarmee deed Warga goede zaken. De ploeg van trainer André Onclin steeg met die overwinning namelijk naar plek vier, terwijl Black Boys op de voorlaatste plaats bleef staan. Komende zondag spelen de Snekers opnieuw een uitwedstrijd en wel in en tegen Bakkeveen, dat qua verliespunten momenteel de voornaamste titelkandidaat is. De voorbeschouwing op die wedstrijd verschijnt later vandaag op deze site.

Warga - Black Boys 3-2 (2-1)

Doelpunten: 1-0 Jurre van der Meulen (27.), 2-0 Iwan Potijk (33.), 2-1 Yusif Achned (43,-pen.), 2-2 Tolga Yilmaz (46.), 3-2 Bart Boersma (49.)

​Gele kaart: Jordi Albada, Dennis Kempen (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Dennis Kempen, Jordi Albada, Richard Nieuwland, Giovanni Bleeker, Justin Wolfswinkel, Raymond Abelsma (Rui Jorge Kelly(, Tolga Yilmaz (Yannick Lühoff), Msokolo Ramazani Dieudonne, Yusif Achmed en Thierry Waffleu Talla

Bron: https://pengel.weebly.com/