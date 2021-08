Black Boys verliest eerste oefenduel

Die mix kreeg al redelijk snel een tegenslag te verwerken, toen er matig werd uitverdedigd en Lemmer na een steekpass optimaal profiteerde. Na een vrije trap voor de thuisclub veranderde de richting van het verkeer en kwam Black Boys beter in de wedstrijd. Dat resulteerde na een doelpoging in een corner en min of meer bij toeval in een mogelijkheid voor Junior Fafana. De uit de jeugd van Sneek Wit Zwart afkomstig aanvaller werd vanwege buitenspel echter teruggefloten en dat was toch enigszins twijfelachtig.

Ook bij een diepe bal die door de buitenspeler met de hak werd doorgespeeld, was eigenlijk sprake van toeval, Daarvan was bij de volgende aanval van Black Boys waarbij Deeq Fahara een 100% mogelijkheid kreeg, echter geen sprake. De aanvaller stuitte op de doelman van Lemmer, waarna de meegekomen Raymond Abelsam a.k.a. Mugje de gelijkmaker beheerst binnen prikte. Niet veel later leek de volgende doelpoging in de maak, doch de inzet van Harry Terpstra werd gekraakt en kort daarop gleed Deeq Fahara toen hij opnieuw alleen op de Lemster sluitpost kon afgaan, op het moment suprême weg.



​In die fase van de wedstrijd was Black Boys zonder groots te spelen beter dan de thuisclub en het was dan ook zonde, dat men de 2-1 eigenlijk zelf en onnodig weggaf. Vanaf dat moment liep het bij de Zwartjes minder en niet veel later vergrootte Lemmer met een zondagsschot de marge. Die marge werd in de openingsfase van het tweede bedrijf verder uitgebreid.



In die fase kwam Black Boys er zoals dat in voetbaljargon heet, niet meer af. Nadat een aantal slippertjes nog onbestraft bleef, loste de inmiddels ingevallen Sander de Vries een inzet, waarna de aanval doorliep en Lemmer op een meter of twaalf alle vrijheid en ruimte kreeg om uit te halen (4-1). Toen de thuisclub niet veel later uit een corner treffer nummer vijf binnen knikte, dreigde even een debacle maar evenals bij Black Boys raakte de accu ook bij Lemmer aardig leeg, al schoot de thuisclub nog wel een keer vanuit de draai naast en voorkwam De Vries met een redding dat het halve dozijn op het bord verscheen.



Vervolgens drukte Black Boys nog een paar keer zijn neus tegen het venster. Zo kreeg Junior Fofana na een door Thobias Boomsma verkeerd geraakte bal, opeens een schietkans, probeerde Elroy de Meer het een keer van grote afstand en had Fofana later teveel tijd nodig om tot een doelpoging te komen. Even daarvoor voorkwam Sander de Vries met een aantal reddingen een grotere achterstand, waarna de Sneker goalie in de slotminuut niet mocht klagen dat een als voorzet bedoelde bal op het aluminium terecht kwam.



Daardoor bleef het bij 5-1. Aan die nederlaag moet in deze fase van de voorbereiding echter niet al te veel waarde worden toegekend, te meer omdat Black Boys qua veldspel niet echt voor de thuisclub onder deed. Niettemin is er nog wel - en zeker op het conditionele vlak - werk aan de winkel en komende zondag wanneer de Zwartjes op Tinga tegen FFS oefenen, moet blijken of het keurkorps van trainer Richard Venema wat dat betreft stappen heeft gemaakt.

Lemmer - Black Boys 5-1 (3-1)

Doelpunten: 1-0 Lemmer (10.), 1-1 Raymond Abelsma (20.), 2-1 Lemmer (31.), 3-1 Lemmer (32.), 4-1 Lemmer (50.), 5-1 Lemmer (53.)

Opstelling Black Boys: Jasper de Jong (46. Sander de Vries), Dennis Kempen, n.n., (62. Thobias Boomsma) Jordi Albada (73. n.n..), Richard Nieuwland, Giovanni Bleeker, Raymond Abelsma (62. Tolga Yilmaz), Harry Terpstra (70. Junior Fofana), Deeq Fahara (46. Justin Wolfswinkel), Msokolo Ramazani Dieudonne (62. Elroy de Meer) en Junior Fofana (62. Matthieu Kuipers)

Bron: https://pengel.weebly.com/