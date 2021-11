Black Boys verliest bij Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN-Black Boys is er niet in geslaagd om aan het enige duel buiten de provincie één of meerdere punten over te houden. De ploeg van trainer Richard Venema hield weliswaar lang zicht op een punt, maar tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd werd het lot van zijn formatie definitief bezegeld.

De 'All Blacks', die vorige week in de afwerking tekort schoten, maakten na een klein half uur middels een treffer van Yannick Lühoff een achterstand ongedaan. Die verscheen kort daarvoor op het bord, toen Zevenhuizen's gevaarlijkste man Tim Wekema de Sneker doelman het nakijken gaf. Diezelfde doelman moest op slag van rust nog een keer de gang naar het net maken, toen hij door een medespeler werd gepasseerd. Dat eigen doelpunt betekende een fikse tegenslag en kwam ook nog eens op een hoogst ongelukkig moment.



Black Boys moest derhalve in de tweede helft in de achtervolging en er tegelijk voor zorgen dat men in die tijdspanne niet nog een keer in het mes liep. Dat laatste lukte vrij aardig, maar het lukte ondanks dat met o.a. Junior Fofana en Tolga Yilmaz nieuw bloed naar het front werd gestuurd, daarentegen niet meer om de stand andermaal gelijk te trekken. Sterker nog, met nog een minuut of tien op de klok sloeg Tim Wekema voor de tweede keer toe en daarmee bepaalde de spits naar even later bleek, de eindstand op 3-1.

Door de nederlaag op Groningse bodem zakte Black Boys naar plek elf en daarmee staat de ploeg net een treetje hoger dan ONB. De Drachtsters die komen komende zondag het sportpark aan de Molenkrite met een bezoek vereren, mogen dan ook tot de ploegen worden gerekend waartegen Black Boys de punten moet zien te halen. Dat laatste zou na twee nederlagen op rij niet alleen een welkome aanvulling van het puntentotaal zijn, maar betekent alsdan zeer waarschijnlijk ook een sprongetje richting de middenmoot.

Zevenhuizen - Black Boys 3-1 (2-1)

Doelpunten: 1-0 Tim Wekema (25.), 1-1 Yannick Lühoff (28.), 2-1 eigen doelpunt (43.), 3-1 Wekema (81.)

Scheidsrechter: R. Vree Egberts

​Gele kaart: onbekende spelers (Zevenhuizen)

Opstelling Black Boys: geen informatie bekend

Bron: https://pengel.weebly.com/