Black Boys verder met Jappie Booij en Richard Venema

SNEEK- Het lag in de lijn der verwachting, maar vanavond maakte BlackBoys officieel bekend dat Jappie Booij en Richard Venema ook volgend seizoen als supervisor en trainer bij de Zwartjes aan het technische roer staan. Het seizoen 2023-2024 waarin de club aan het einde het honderdjarig bestaan viert, wordt zoals bekend het laatste zelfstandige levensjaar van de vierdeklasser. Aan het eind van volgend seizoen gaat Black Boys op in Sneek Wit Zwart.

Jappie Booij die eerder o.a. IJVC en Bakhuizen onder zijn hoede had, verruilde laatstgenoemde club in het najaar van 2014 voor Black Boys. In de lente van 2016 kondigde de oefenmeester zijn pensioen aan om vervolgens toch op Terschelling bij de lokale SC aan de slag te gaan. Met die club promoveerde Booij in zijn eerste seizoen naar de vierde klasse, terwijl hij ook met de Kypmansjes twee keer waarvan één keer als kampioen, promoveerde. Na de periode op het Waddeneiland keerde Booij in de zomer van 2018 terug bij Black Boys, waar hij de rol van supervisor ging bekleden en als begeleider van o.a. Richard Venema optrad.

De 32-jarige Venema die eerder in diverse functies bij Black Boys actief was en die sinds een aantal jaren als trainer van het keurkorps van de “All Blacks” fungeert, blijft ook nog een jaar aan en zal dus de geschiedenisboeken ingaan als de laatste trainer van de club met het mooiste shirt van Nederland.

Bron: https://pengel.weebly.com/