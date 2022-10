Black Boys veel te sterk voor Nieuweschoot

Genoeg kansen

In de slotfase trok de ploeg van trainer Richard Venema middels treffers van Msokoli Ramazani Dieudonne en topscorer Ahmed Yousif de overwinning echter alsnog naar zich toe en dat had eigenlijk al in een veel eerder stadium moeten gebeuren. Al in de eerste helft kreeg de thuisclub namelijk genoeg kansen om definitief afstand te nemen en gelet op die mogelijkheden had een ruststand van 4-0 niet misstaan. Het bleef echter bij één treffer en die kwam na een minuut of twintig op naam van middenvelder Deeq Farah.



Scenario

In de tweede helft kwam Nieuweschoot na een klein kwartier door een treffer van Jelmer Anema langszij, waarna hetzelfde scenario als tegen SC Terschelling dreigde. Ook toen kreeg Black Boys meer dan voldoende mogelijkheden om de drie punten te pakken, maar kwam men uiteindelijk niet verder dan een toch ietwat onbevredigende remise. Dat gevoel werd nu echter in de slotfase van de wedstrijden weggenomen, want toen sloegen de Snekers in kort tijdsbestek twee keer toe. Eerst zette Dieudonne de “Men in Black” zoals hiervoor al werd vermeld, op voorsprong en een aantal minuten later zorgde Yousif met zijn achtste seizoenstreffer definitief voor een ander scenario.



​Met dat scenario steeg Black Boys in de vierde klasse B naar plek acht. De Zwartjes hebben nu zeven punten bijeen gespeeld en hebben daarmee evenveel punten als nummer zes Nieuw Roden en nummer zeven Oldeboorn. De Snekers die komende zondag niet in actie komen, hebben echter één wedstrijd - en in een enkel geval zelfs twee - meer op de teller staan dan de oppositie.

Black Boys - Nieuweschoot 3-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Deeq Farah (20,), 1-1 Jelmer Anema (58.), 2-1 Msokolo Ramazani Dieudonne (77.), 3-1 Ahmed Yousif (83.)

Gele kaart: -

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Onno Kappeyne van de Copello, Jordi Albada, Amin Abdelkhareq, Richard Nieuwland, Deeq Farah (63. Tolga Yilmaz), Harry Terpstra, Mark Zijlstra, Msokolo Ramazani Dieudonne (84. Raymond Abelsma),. Ahmed Yousif en Amanj Saleh (74. Kemo Jobarteh)

Bron: https://pengel.weebly.com