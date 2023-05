Black Boys trapt af voor eeuwfeest

SNEEK- De roemruchte Sneker voetbalvereniging Black Boys is aan het honderdste levensjaar begonnen. Er staan bijzondere dingen op stapel. Als het eeuwfeest is gevierd, gaat de club op in Sneek Wit Zwart .

Op 14 mei was het 99 jaar geleden dat Black Boys het levenslicht aanschouwde. De volksclub heeft al die tijd een bijzondere plaats in de Sneker sportgeschiedenis ingenomen. “Een warme, maar ook een tikje rauwe club’’, aldus Jan Broersma, inmiddels acht jaar voorzitter van Black Boys. ,,De gezelligheid was nooit ver weg, maar de eigenzinnigheid en strijdbaarheid evenmin.’’

Al een aantal jaren is duidelijk dat Black Boys ophoudt te bestaan. De ‘harde kern’ van de zondag-vierdeklasser heeft in die tijd hard gewerkt om de eeuw vol te maken. Dat gaat lukken. “Het honderdste levensjaar hebben we in elk geval gehaald en nu zetten we alles op alles om er een bijzondere mijlpaal van te maken”, aldus Dennis Kempen, secretaris van Black Boys.

Jubileumboek

Een grote wens van het bestuur gaat in vervulling. Vanwege het honderdjarig bestaan verschijnt volgend jaar april een jubileumboek. “Er zijn zoveel mooie verhalen op te tekenen rond deze club’’, zegt Broersma. “Verhalen over bijzondere vrijwilligers, over prachtige voetballers, maar ook over dappere leden tijdens de Tweede Wereldoorlog.’’

Broersma c.s. twijfelden lang aan de haalbaarheid van hun ambitie. “De papier- en drukprijzen zijn de laatste jaren flink gestegen. Van onze clubkas is de bodem zeker niet te zien, maar we hebben natuurlijk geen eindeloos budget. Daarnaast dachten we dat ook de schrijvers er geld voor moesten hebben.’’

De Boys-voorzitter benaderde Peter van der Meeren met de vraag of hij bereid zou zijn om het boek te schrijven. “Hij heeft al een aantal mooie jubileumboeken achter zijn naam en natuurlijk ook ’21 man’, over de razziawedstrijd van 1944 in Sneek. Mede omdat er diverse Black Boys-leden actief zijn geweest in het verzet en Peter ook daarover heeft geschreven, hebben we hem gepolst.’’

Speciaal plekje

“Eigenlijk hoefde ik niet lang na te denken’’, aldus Van der Meeren. “Al ben ik van huis uit een WZS’er, Black Boys heeft een speciaal plekje in mijn hart. Als ‘jonkje’ ging ik vaak met mijn vader naar het veld in de Noorderhoek. Ik heb geweldige voetballers zien spelen en pa had het in de kantine altijd enorm naar zijn zin.’’

“Ik kon Jan niet weigeren en had meteen het idee om ook Bert Kalteren voor het schrijven te vragen. Hij is een collega-sportverslaggever, een prima schrijver, én heeft een tijdje voor de club gespeeld. Zijn schoonvader is de legendarische Black Boys-keeper Geert de Haan. Bert zei meteen ‘ja’.’’

Kalteren en Van der Meeren zijn inmiddels met schrijven begonnen. Broersma: “De eerste ‘ontdekkingen’ zijn al gedaan. Alleen al over het Zilveren Doel, de prijs van ons befaamde toernooi, is een verhaal te maken. Via familie van spelers en nabestaanden van vrijwilligers zijn bijzondere documenten boven water gekomen, waarvan de club het bestaan niet kende.’’

“Er wordt ook gewerkt aan een hoofdstuk over de bekende Sneker Dicky van der Werf. Dat heeft ontroerende details opgeleverd. Aan het levensverhaal van een van onze markantste leden, Freek ter Schuur, wordt ook gewerkt. De speciale band die de club had met spelers van Indonesische afkomst levert eveneens fijne verhalen op.’’

Voorinschrijving

Het boek verschijnt in een beperkte oplage. “Het exacte aantal hangt deels van de vooraf getoonde belangstelling af’’, aldus Kempen. De prijs zal rond de 20 euro bedragen. “Voor een boek van ruim 225 pagina’s is dat netjes’’, zegt Broersma. “De kwaliteit zal goed zijn, met onder andere een hardcover.’’

Er kan al worden ingeschreven op het boek, ,,zodat we wellicht kunnen bekijken of er meer gedrukt moeten worden.’’ Intekenen op het boek 100 jaar Black Boys kan nu al, via de website van de vereniging: www.vvblackboys.nl.

Black Boys strijdt op het veld ondertussen voor lijfsbehoud in de vierde klasse. Broersma: “Met een selectie die zeventien nationaliteiten telt. Ook dat unieke karakter komt aan bod in het boek.’’

In het kader van het eeuwfeest wordt over een jaar het Zilveren Doel-toernooi gehouden. Een feestavond zal niet ontbreken. “We proberen echt in stijl af te sluiten’’, aldus Dennis Kempen.

Bron: vv Black Boys