Black Boys stijgt naar veilige tiende plek

Wat de reden van de puntenaftrek van De Sweach is, is niet bekend maar dat de ploeg van trainer Richard Venema vanmiddag goede zaken deed, moge duidelijk zijn. Venema nam bij afwezigheid van Ali Javidrad de plek onder de laat in en incasseerde met nog een kwartier op de klok een tegentreffer. Dat kon zijn formatie echter niet deren, want die had op dat moment op De Skieding met 0-4 al een behoorlijk onderscheid aangebracht.



​Twaalf

​Het eerste deel van dat onderscheid werd verzorgd door spits Yusif Achmed die in minuut twaalf de openingstreffer voor zijn rekening nam. Het getal twaalf zou vervolgens een belangrijke rol spelen, want in dat tijdsbestek liepen de Snekers in de tweede helft uit naar 0-4, waarbij de eerste van die drie treffers welgeteld twaalf minuten na rust viel. die kwam overigens op naam van Elroy de Meer die daarmee na zijn comeback zijn eerste treffer maakte. Vervolgens tilde Achmed met zijn tweede van de middag de stand naar 0-3, waarna Thierry Waffleu Talla amper een minuut later het Sneker kwartet vol maakte. Daarmee was de wedstrijd wel beslist en daar kon de hiervoor genoemde tegentreffer van Wieger Sikkema ook weinig meer aan veranderen.



​Veilig

Met die overwinning steeg Black Boys zoals hiervoor al werd vermeld, naar de veilige tiende plek en als dat komende zondag wanneer de “Men in Black” het tegen SF Deinum opnemen, niet verandert dan blijven de Snekers tegen veler en waarschijnlijk ook tegen hun eigen verwachting in gevrijwaard van het spelen van promotie-/degradatieduels en is Black Boys ook volgende seizoen weer vierdeklasser.

De Wâlden - Black Boys 1-4 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Yusif Achmed (12.), 0-2 Elroy de Meer (57.), 0-3 Achmed (67.), 0-4 Thierry Waffleu Talla (68.), 1-4 Wieger Sikkema (76.)

Scheidsrechter: H.L.M.M. Koentjes

​Gele kaart: Richard Venema (Black Boys)

Rode kaart (2x geel): Tolga Yilmaz (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Richard Venema, Dennis Kempen, Jordi Albada, Rui Jorge Kelly, Giovanni Bleeker, Mladen Dubravac, Harry Terpstra, Justin Wolfswinkel (88. Raymond Abelsma), Thierry Waffleu Talla, Yusif Achmed (75. Jan Broersma) en Elroy de Meer (60. Tolga Yilmaz)