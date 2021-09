Black Boys speelbal in eerste bekerduel

De Snekers kregen nimmer grip op de opponent en fungeerden als speelbal van Akkrum dat van de Zwartjes mocht doen wat het wilde. Dat leidde al na twee minuten tot de openingstreffer toen de organisatie er voor de eerste keer niet goed uitzag. Nog geen drie minuten later toen de bal diagonaal werd ingeschoten, lag treffer nummer twee ook al in het mandje. Doelman Jan Broersma stond erbij en keer er naar en zag vervolgens dat zijn ploeg binnen twintig minuten al twee keer noodgedwongen moest wisselen.

Vlak voor de tweede wissel had Akkrum overigens al treffer nummer drie gescoord. Na een overtreding binnen de zestien verdween de bal op de stip en moest Broersma nadat hij in eerste instantie de ingeschoten bal voortreffelijk had gepareerd, na de rebound voor de derde keer de gang naar het net maken. Niet veel later werd Joël Baptiste na een voorzet vanaf rechts afgetroefd, waarna de middenvelder een en ander onreglementair herstelde en de referee andermaal naar de hotspot wees. Deze keer werd de penalty onberispelijk ingeschoten en had Broersma geen verweer.

​Akkrum bleef de kansen aan één rijgen, maar tot opluchting van de "die hards" op de tribune en rond het veld ontbrak bij een aantal situaties de scherpte, waardoor verdere schade uitbleef. Op het half uur was er echter geen houden meer aan, toen een bal vanaf rechts werd teruggelegd en vervolgens knap werd ingeschoten (5-0). Bij extrapolatie van die tussenstand zou de uitslag gemakkelijk richting de dubbele cijfers gaan, maar de echte scherpte ebte bij Akkrum langzaam weg. Zo belandde een kopbal net naast het Sneker heiligdom en kreeg na een snelle aanval een lob over Broersma dezelfde eindbestemming, terwijl de Black Boys-goalie op slag van rust met de voet redding bracht en de daaropvolgende kopbal in zijn grijpgrage handen verdween.



De tweede helft begon met een foutje van Giovanni Bleeker, maar dat bleef zonder gevolgen en ook bij een vrije kans bleef verdere averij uit. Vervolgens mocht Black Boys voor het eerste een corner nemen, maar die bleef zonder resultaat en dat mochten de Snekers ook niet omarmen, toen Mosokolo Ramazani Dieudonne een bal onderschepte en alleen op de vijandelijke veste mocht afgaan. "Ramzi" probeerde de doelman met een hoge bal te verschalken, maar die poging mislukte volledig.



Kort daarop maakte Akkrum aan de andere kant na een combinatie over veel schijven het halve dozijn vol. Dat had men al eerder moeten gebeuren, maar bij inzetten ontbrak of de juiste richting, of lag Broersma in de weg. Bij de volgende actie stond de assistent-scheidsrechter in de weg, want op zijn advies werd de 0-7 vanwege buitenspel afgekeurd en dat was op z'n zachtst gezegd twijfelachtig. Aan de andere kant leek die twijfel niet aanwezig, maar toch mocht Mladen Dubravac doorgaan. De aanvoerder van de "All Blacks" schoof de bal echter tegen de buitenkant van de paal en verzuimde daarmee om de spreekwoordelijke eer te redden.



Kort daarop vlagde de assistent-scheidsrechter van Akkrum wel en kreeg zij vanaf de tribune het nodige naar haar hoofd, waarop ze het vlagje erbij neer gooide. Nadat ze haar taak had hervat, bleef Akkrum kansen missen en pas in de 86ste minuut viel de bal eindelijk weer een keertje binnen. Vervolgens was het aan Jan Broersma te danken dat Black Boys de achtste tegentreffer bespaard bleef, want de Sneker goalie reageerde bij een strak schot vanaf de rand van de zestien voortreffelijk en verwerkte die inzet tot corner.



De "die hards" die inmiddels al lang en breed in de kantine verbleven, zullen niet blij zijn geworden van hetgeen hun hoofdmacht deze middag liet zien, want dat was ronduit pover en dat terwijl de training, aldus supervisor Jappie Booy, intensief wordt bezocht. De trainingsintensiteit zal echter omhoog moeten, want anders is het niet ondenkbaar dat Black Boys dit seizoen vaker als speelbal fungeert.

Black Boys - Akkrum 0-7 (0-5)

Doelpunten: 0-1 onbekende speler (2.), 0-2 onbekende speler (5.) 0-3 onbekende speler (19.-pen.), 0-4 onbekende speler (23.-pen.), 0-5 onbekende speler (30.), 0-6 onbekende speler (60.), 0-7 onbekende speler (86.)

Scheidsrechter: W.J. Kimp

​Gele kaart: Joël Baptiste (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Jan Broersma, Dennis Kempen, Jordi Albada, Richard Nieuwland, Giovanni Bleeker, Msokolo Ramazani Diedonne, Mladen Dubravac, Tolga Yilmaz (15. Raymond Abelsma), Joël Baptiste, Yannick Lühoff (20. Elroy de Meer) en Junior Fofana

Bron: https://pengel.weebly.com/