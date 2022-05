Black Boys speelbal bij titelkandidaat

Snelle achterstand

Die nederlaag tekende zich al snel af, want binnen het kwartier keken ​de mannen uit de Waterpoortstad al tegen een 2-0 achterstand aan en beide keren stond daar de handtekening van Hielke van der Leij onder. Bij de eerste treffer benutte de Leeuwarder topscorer een rebound nadat hij zelf uit een voorzet van Damian Langeberg op de dwarsligger had gekopt, en bij de tweede werkte hij een voorzet achter doelman Ali Javidrad nadat Noah Haileselassie Redda de bal bij een niet al te beste Sneker pass had onderschept.



​Fouten

Na een drinkpauze breidde de titelkandidaat uit Leeuwarden de voorsprong nog voor het half uur door toedoen van Joery Schotanus verder uit. Opnieuw ging daar een fout in de Sneker opbouw aan vooraf en een kleine tien minuten later maakte de Sneker defensie met een onreglementaire ingreep wederom een fout, die door Thomas Fransen vanaf elf meter werd afgestraft. Daarmee was de koek nog niet op, want op slag van rust liet Van der Leij uit een vrije trap van Haileselassie Redda zijn derde en MKV’s vijfde noteren.



Gas terug

Met die ruststand leek een uitslag met dubbele cijfers in de maak, maar de thuisclub nam na rust duidelijk gas terug en pas in minuut zeventig kwam het scorebord weer in beweging. Na een pass door de achterste lijn wist Javidrad in eerste instantie de zesde tegentreffer nog te voorkomen. Bij de daaropvolgende rebound van Noah Leijstra moest de Sneker goalie echter alsnog het hoofd buigen, iets wat hij tien minuten voor tijd nog een keer moest doen toen Michael Noordhuis van gerommel voor zijn heiligdom profiteerde en de eindstand naar later bleek, op 7-0 bepaalde. Daarmee viel de nederlaag voor Black Boys dat komende zondag op Tinga met Bakkeveen opnieuw een “grootmacht” voor de kiezen krijgt, even hoog uit als in de eerder gespeelde heenwedstrijd.

M.K.V. ‘29 - Black Boys 7-0 (5-0)

Doelpunten: 1-0 Hielke van der Leij (8.), 2-0 Van der Leij (11.), 3-0 Joery Schotanus (27.). 4-0 Thomas Fransen (36.-pen.), 5-0 Van der Leij (45.) 6-0 Noah Leijstra (70.), 7-0 Michael Noordhuis (80.)

Scheidsrechter: P. Kats

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Dennis Kempen, Malden Dubravac, Rui Jorge Kelly, Richard Nieuwland, Joel Baptiste, Hassan Huseen, Justin Wolfswinkel, Thierry Waffleu Talla, Tolga Yilmaz en Yusif Achmed - wisselspelers: Jan Broersma, Lolle de Jong en Richard Venema