Black Boys schrijft tegen Langweer drie punten bij

Hoewel het voetbal niet overhield, verdiende de thuisclub wel een pluim. Black Boys had namelijk geregeld dat Jacky Reen de wedstrijd kon bijwonen en de oud-trainer van Langweer/supporter van de Zwartjes genoot zichtbaar, al was het voetbal zoals gezegd, niet om over naar huis te schrijven.



Opsteker

In de eerste helft had Black Boys. rijmel continue het initiatief. Dat ging echter net gepaard met mogelijkheden, al was de ploeg van trainer Richard Venema via Msokolo Ramazani Dieudonne wel een keer dreigend. Dieudonne was ook degene die op slag van rust de bal voor gaf, waaruit de twee-nul viel. Die treffer kreeg echter niet de goedkeuring van mevrouw Bok, de uitstekende arbiter van dienst. Het had zi kort voor de thee een opsteker geweest, te meer omdat Langweer in het eerste bedrijf een vrij machteloze indruk maakte.



Uit het boekje

Nadat een uithaal van Harry Terpstra met links bij het begin va de tweede helft het vijandelijke doel op een half metertje miste, beet de ploeg van trainer Germ Huitema mer van zich af en moest Balck Boys-keeper Madji Hanana kort achter elkaar twee keer handelend optreden. Beide keren kweet de goalie zich uitstekend van zijn taak, waarna Black Boys in de vijfenzestigste minuut via Jordi Albada, Dennis Kempen en Eduany Bravo de enige aanval uit het boekje zou afleveren. Bravo schoof de bal echter naast en en mikte later nadat hij twee man had omspeelde, nog een keer naast de vijandelijke veste.



Vrouwen en kinderen eerst

Dat laatste deed Tolga Yilmaz bij een 'free kick' ook, waarna een slippertje van Albada, een kurkentrekker en een vermeende handsbal van de bezoekers zonder gevolgen bleef. Een tackle op Bravo bleef dat niet, want de zondaar ontving daarvoor geel. Het was de tweede voor Michel Postma en dus moest Langweer verder met een man minder. Niettemin drong de rood-witte brigade in de slotminuten aan en was het vlak voor tijd bij Black Boys even vrouwen en kinderen eerst. Het leverde de gasten twee corners maar verder niets op.



Het bleef dan ook bij één-nul en met die drie punten neemt Black Boys in de vijfde klasse B momenteel met zes punten plek vier in. Koploper is Blauw Rood ’20 uit Bolsward en dat is komende zondag voor de tweede keer dit seizoen de tegenstander. Eerder ontmoeten beide clubs elkaar in de poulefase van de beker en die ontmoeting eindigde in een één-één gelijkspel.

Black Boys - Langweer 1-0 (1-0)

Doelpunt: 1-0 Mobin Jafari (3.)

Scheidsrechter: mevrouw J. Bok

Gele kaart: Mosokolo Ramazani Dieudonne (Black Boys), René Feenstra (Langweer)

Rode kaart (2x geel): Michel Postma (Langweer)

Opstelling Black Boys: Madji Hanana, Dennis Kempen, Jordi Albada, Richard Nieuwland., Jelle Rein Brouwer. Harry Terpstra, Shane van der Horst, Tolga Yilmaz (68, Hanna Hano), Msokolo Ramazani Dieudonne (69. Max Hofstra), Mobin Jafari (46. Edouany Bravo) en Ahmed Abdullah

Bron: https://pengel.weebly.com/