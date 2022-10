Black Boys schrijft eerste punten bij

Minst slecht

Onder het toeziend oog van de geschorste Mladen Dubravac en de geblesseerde Tolga Yilmaz voltrok zich een wedstrijd waarbij Black Boys de minst slechte van de twee was. De promovendus uit Tijnje kwam nauwelijks aan een fatsoenlijke aanval toe al doen de drie tegentreffers die Black Boys moest incasseren wellicht anders vermoeden. Dat kon gebeuren omdat de formatie van trainer Richard Venema ook niet echt de sterren van de hemel speelde, zulks met uitzondering van spits Achmed Yousif waarover de Zwartjes nog tot januari kunnen beschikken.



Hattrick

Yousif produceerde in het tweede bedrijf een hattrick al was het geen onvervalste. Met die treffers droeg hij bij aan de nieuwe voorsprong, de uitbouw van die voorsprong en het herstel van de marge, toen Tijnje via een doelpunt van Jasper de Leeuw dichterbij kwam. De Leeuw zou vlak voor tijd nog een keer scoren en met die treffer bepaalde hij de eindstand op 5-3. Die productieve tweede helft stond in schril contrast met het eerste bedrijf, toen beide ploegen maar één keer wisten te scoren. Nadat Thierry Waffleu Talla de Snekers na een klein half uur op voorsprong had gezet, bracht Klaas Postma in de laatste minuten van de eerste helft het scorebord nog een keer in beweging (1-1).



Die gelijkmaker bleek geen opmaat voor een groen succesje, want na rust toen bij Black Boys Dennis Kempen, Kemo Jobarteh en Hassan Huseen als vervangers van Raymond Abelsma, Deeq Farah en de al genoemde Talla binnen de lijnen kwamen, vormde een Sneker tussensprint de basis voor de Sneker victorie. Met die zege ontsteeg Black Boys de zorgsector en reist de selectie komende zondag als nummer acht af naar Beetsterzwaag voor het duel met koploper De Sweach.

Black Boys - Tijnje 5-3 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Thierry Waffleu Talla (26.), 1-1 Klaas Postma (43.), 2-1 Achmed Yousif (47.), 3-1 Yousif (49.), 4-1 Mark Zijlstra (55.), 4-2 Jasper de Leeuw (59.), 5-2 Yousif (84.), 5-3 De Leeuw (86.)

Scheidsrechter: P. Kats

Gele kaart: onbekende speler (Tijnje)

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Onno Kappeyne van de Copello, Jordi Albada, Richard Nieuwland, Harry Terpstra Mark Zijlstra, Raymond Abelsma (46. Dennis Kempen), Deeq Farah (60. Kemo Jobarteh), Msokolo Dieudonne Ramazani, Thierry Waffleu Talla (79. Hassan Huseen) en Achmed Yousif

