Black Boys schiet zichzelf in de voet

HEERENVEEN - Thuis heer en meester en uit niet thuis geven. Dat is in één zin het verhaal van de wedstrijd tussen Nieuweschoot en Black Boys. Die wedstrijd eindigde namelijk in een ruime 4-1 zege voor de thuisclub en aangezien ook de nummers elf en twaalf i.c. Blue Boys en Tijnje de volle buit wisten te pakken, schoot Black Boys zich daarmee min of meer in de eigen voet.

Scenario’s

Om de toegift om lijfsbehoud te ontlopen, dient de ploeg van trainer Richard Venema vier opponenten onder zich te houden, iets wat overigens nog steeds kan. Het gezelschap in te halen kandidaten wordt echter met de week dunner en bestaat actueel met Warga eigenlijk maar uit één gegadigde. De eerstvolgende ploeg boven de groen-witten is Oldeboorn en die staat inmiddels zes punten los van Black Boys. Daarnaast behoort rechtstreekse degradatie ook nog steeds tot de zwarte scenario’s, want het verschil met het op plek elf staande Blue Boys bedraagt actueel nog maar twee punten.



Klap

Black Boys kwam op De Greiden door een treffer van Sjoerd Gorter na een klein kwartier met één-nul achter. Nog voor het half uur trok wie anders dan topscorers Ahmed Yousif de stand weer gelijk, waarna Jelmer Dijkstra nog voor rust de thuisclub met twee treffers een voorschot op de overwinning bezorgde. Die klap zouden de Snekers niet meer te boven komen en toen Erwin Idzenga er in de tweede helft 4-1 van maakte, was de wedstrijd definitief beslist met de hierboven geschetste situatie tot gevolg.



Komende zondag treedt Black Boys op als gastheer van SC Terschelling en een week later staat in Nij Beets de misschien wel cruciale wedstrijd tegen Blue Boys op de rol, waarna men op Paasmaandag de eerder afgelaste wedstrijd tegen De Sweach inhaalt. In die duels zullen er punten op de plank moeten komen, want anders is het niet uitgesloten dat de zwarte wolken steeds zwarter worden.

Nieuweschoot - Black Boys 4-1 (3-1)

Doelpunten: 1-0 Sjoerd Gorter, 1-1 Ahmed Yousif, 2-1 Jelmer Dijkstra, 3-1 Dijkstra, 4-1 Erwin Idzenga

Scheidsrechter: J.K. van Houten

Bron: https://pengel.weebly.com