Black Boys schiet uit de blokken

Comfortabel

Sport Vereent kwam in eerste instantie trouwens ook uitstekend uit de startblokken, want de wedstrijd was nog maar koud onderweg, of Maikel Siegersma schoot al raak. Black Boys oogde even aangeslagen maar herpakte zich snel. Edouany Bravo trok na twintig minuten de stand gelijk, waarna de van Mulier overgenomen Shane van der Horst met twee doelpunten de “All Blacks” op een comfortabele 3-1 voorsprong zette.



Half dozijn

Dat comfort leek met de rode kaart voor doelman Madji Hanana minder te worden, maar vijf minuten na de veldverwijdering leidde good old Tolga Yilmaz de Zwartjes terug naar de comfortzone en die werd in de slotfase nog comfortabeler. Eerst werkte middenvelder Mark Zijlstra met nog zo’n tien minuten op de klok de vijfde Sneker treffer tegen de touwen en bij het scheiden van de markt maakte Ahmed Abdullah het halve dozijn vol.



Daarmee bepaalde hij de eindstand naar even later bleek, op 6-1. Het was een eclatante zege maar niet eclatant genoeg om in de vijfde klasse B de eerste plaats in te nemen. Die voor Tijnje dat evenals Black Boys eind vorig seizoen degradeerde. De groenhemden versoegen Langweer namelijk met maar liefst 9-1 en leiden derhalve op doelsaldo de dans.

Black Boys - Sport Vereent 6-1 (3-1)

Doelpunten: 0-1 Maikel Siegers, (2.), 1-1 Edouany Bravo (20.), 2-1 Shane van der Horst (30.), 3-1 Van der Horst (50.), 4-1 Tolga Yilmaz (55.), 5-1 Mark Zijlkstra (82.), 6-1 Ahmed Abdullah (90.)

Scheidsrechter: R. Lettinga

Gele kaart: onbekende speler (Sport Vereent)

Rode kaart: Madji Hanana (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Madji Hanana, Dennis Kempen, Onno Kappeyne van de Copello, Jordi Albada, Richard Nieuwland., Harry Terpstra, Mark Zijlstra (88. Rui Jorge Kelly), Tolga Yilmaz (60. Hanna Hano), Msokolo Ramazanio Dieudonne, Edouany Bravo (75. Ahmed Abdullah) en Shane van der Horst (75. Jelle Rein Brouwer)