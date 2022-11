Black Boys schiet niets op met gelijkspel tegen Warga

Twee à drie mogelijkheden

Met het oog op de ranglijst en dan met name de positie van de tegenstander was het gelijkspel toch een beetje een teleurstellend resultaat. Als men het voetbal en de kansenverhouding in ogenschouw neemt, dan mocht de Snekers de handen dicht knijpen. Warga kreeg namelijk meer en beter mogelijkheden dan Black Boys dat in anderhalf uur niet meer dan twee à drie mogelijkheden uit de hoge hoed toverde.



Opwinding

Wat dat betreft deed de thuisclub het beter, al kwam men in de eerste helft niet verder dan een half kansje. Thomas Sinnema deed er niks mee en ook een vrije trap van Black Boys die ruim over en naast de goal belandde - en zelfs over de ballenvanger vloog - zorgde niet voor enige opwinding. Die kwam dan ook vanuit de kantine van Warga waar een aantal keren een slinger aan het draaiend rad werd gegeven. Die opwinding kreeg op het veld niet echt een vervolg, al probeerde Warga het wel en kreeg de ploeg van trainer André Onclin ook nog een paar kansen. Die waren echter net aan de wit-groenen besteed, ook al omdat men bij een bal op de lat en bij een inzet van Frids Fridsma het geluk biet aan zijn zijde had.



Verder bakte Warga er even weinig van als Black Boys dat uiteindelijk met het doelpuntloze gelijkspel wel de meest gelukkige van de twee was. Met die remise schoot zowel Black Boys dat komende zondag als gastheer van nummer vijf THOR optreedt, als Warga niet zo heel er veel en eigenlijk helemaal niets op.

Warga - Black Boys 0-0

​Scheidsrechter: A. Dijkstra

Gele kaart: Jilles Jan Kooistra (Warga)

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Jordi Albada, Amin Abdelkhareq, Richard Nieuwland, Harry Terpstra, Mark Zijlstra, Msokolo Ramazani Dieudonne, Kemo Jobarteh (62. Dennis Kempen), Tolga Yilmaz (52. Tolga Yilmaz), Ahmed Yousif en Amanj Saleh (76. Mouad Kaissouni)