Black Boys pas laat door de knieën

De promovendus uit de Friese havenstad die vorig seizoen twee keer met ruim verschil van de 'Equipo Negro' wist te winnen, had weliswaar waar een overwicht maar de mannen van de Molenkrite wisten deze keer het verschil heel lang binnen de perken te houden. Slechts één keer leidde een kans tot een treffer en wel in de zesentwintigste minuut, toen Reinier van der Stap na een inzet op de lat van Bas Helfferich met een benutte rebound bij wijze van spreken de eerste stap zette.



Niet of nauwelijks

Daarvoor had de thuisclub ook al een paar keer op de deur geklopt, maar of keeper Madji Hanana van Black Boys bleek een te grote sta in de weg, of het vizier stond bij de Harlingers niet op scherp. Dat laatste was in het vervolg ook vaak het geval, ook al omdat de Sneker verdediging met de van een schorsing teruggekeerd Joris Albada niet of nauwelijks kansen toestond c.q. weggaf.



Verzet gebroken

De bezoekers uit de Waterpoortstad bleven daardoor in de race en hielden zoals hiervoor al werd vermeld, lang zicht op een resultaat. Totdat de in de rust ingevallen Jarno Attema drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd de marge verdubbeld. Daarmee was het Sneker verzet gebroken, en daarvan wist FC Harlingen door toedoen van Van der Stap en Kevin Hoekstra in “the dying seconds of the game” nog twee keer te profiteren.



Met die nederlaag is de rol van Black Boys in de poulefase van het bekertoernooi nagenoeg uitgespeeld en helemaal als het Amelander Geel Wit dat in de eerste speelronde de Èf Céé uut Harns met 3-1 versloeg, morgen ook van Blauw Rood ’20 weet te winnen. Geel Wit is in de poulefase overigens de laatste tegenstander van de Zwartjes. Die wedstrijd wordt op zondag 17 september a.s. op Ameland gespeeld en de voorbeschouwing op die wedstrijd verschijnt komende woensdag op deze site.

FC Harlingen - Black Boys 4-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Reinier van der Stap (26.), 2-0 Jarno Attema (88.), 3-0 Van der Stap (90.), 4-0 Kevin Hoekstra (90.+1)

Scheidsrechter: W.J.M. van Delden

Bron: https://pengel.weebly.com/