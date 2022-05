Black Boys pas in de slotfase definitief door de knieën

HARLINGEN- Weliswaar creëerde de thuisclub de betere mogelijkheden, maar de wedstrijd aan de Vierkantsdijk tussen FC Harlingen en Black Boys was heel lang een echte wedstrijd. Pas in de laatste minuten toen de thuisclub de stand met drie treffers naar 5-1 tilde, ging de formatie van trainer Richard Venema definitief door de knieën.

Einde droogte

Die eindstand leek al vroeg in de maak, want al na zes minuten nam FC Harlingen een voorsprong. Na een snelle tegenstoot over links werd de bal teruggelegd op Jasper de Jong die vervolgens weinig enkele moeite had om doelman Ali Javidrad voor de eerste keer te passeren. Hoewel de Èf Céé daarna middels een tweetal vrije trappen en een corner nog een paar keer voor dreiging zorgde, ebte het Harlinger overwicht weg en kwam Black Boys beter in de wedstrijd. Dat resulteerde na een kwartier spelen in de gelijkmaker, waarbij Tolga Yilmaz met een prachtige pass Yusif Achmed in stelling bracht en laatstgenoemde met zijn negende seizoenstreffer een einde aan zijn droogte maakte.



Terpstra

Vervolgens bleef de wedstrijd aardig in evenwicht en kreeg Black Boys via Harry Terpstra nog een schietkans. De sterkhouder produceerde echter niet meer dan een schuivertje, terwijl gevaar later bij een door hem genomen vrije trap en bij een door hem verzonden voorzet eveneens achterwege bleef. Daarvoor had FC Harlingen bij een combinatie door het centrum een behoorlijke kans laten liggen (op de lat) en verdween een kopbal van Harlinger makelij een metertje voorlangs, waarna de opgeleefde Achmed op slag van rust met twee inzetten nog twee keer voor dreiging wist te zorgen.

Mis

Harlingen-doelman Pieter Wesseloo die bij de eerste poging een kopietje van een Grobbelaartje ten beste gaf, zag vervolgens dat zijn ploeg na een minuut of twintig in de tweede helft door toedoen van de al genoemde De Jong opnieuw op voorsprong kwam. Niettemin kon de wedstrijd toen nog alle kanten op, maar in de slotfase ging het zoals hiervoor al werd vermeld, met drie tegentreffers in. vier minuten gruwelijk mis. Eerst liet Sander Zeilmaker in de 88ste minuut de 3-1 noteren, waarna De Jong met tussenpozen van steeds twee minuten de stand met nog eens twee treffers naar 5-1 tilde.



Daarmee eindigde de wedstrijd voor de Zwartjes alsnog voor met een ruime nederlaag en daar kwam de rode kaart voor de in de eerste helft al berispte Giovanni Bleeker nog een bovenop. Bleeker ontbreekt komende zondag dan ook, wanneer Black Boys bij koploper MKV ’29 op bezoek gaat. Of Tolga Yilmaz die gisteravond met een blessure naar de kant ging, dan wel van de partij is daarentegen nog niet bekend.

FC Harlingen - Black Boys 5-1 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Jasper de Jong (6.), 1-1 Yusif Achmed 15.), 2-1 De Jong (65.), 3-1 Sander Zeilmaker (88.), 4-1 De Jong 90.), 5-1 De Jong (90.+2)

​Gele kaart: Dennis Kempen, Yusif Achmed (Black Boys)

Rode kaart: Giovanni Bleeker (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Dennis Kempen (Rui Jorge Kelly), Malden Dubravac, Giovanni Bleeker, Richard Nieuwland, Harry Terpstra, Hassan Huseen, Raymond Abelsma, Msokolo Ramazani Dieudonne (Elroy de Meer), Tolga Yilmaz (Thierry Waffleu Talla) en Yusif Achmed

Bron: https://pengel.weebly.com/