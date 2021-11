Black Boys niet voorbij concurrent

SNEEK- Black Boys is er niet in geslaagd om het duel met directe concurrent ONB in zijn voordeel te beslechten. Op sportpark Tinga bleef de formatie van trainer Richard Venema na een snelle openingstreffer op 1-1 steken en daarmee verzuimden de Zwartjes om de opponent uit Drachten op een grotere achterstand te zetten.

Black Boys kende een droomstart, want al na 2 minuten gingen de armen op Tinga in de lucht. Ondanks enkele kansen slaagden de ‘All Blacks’ er niet in om voor rust de snel verkregen voorsprong verder uit te breiden.

Het begin van de tweede helft was een blauwdruk van de eerste met dien verstande dat het nu ONB was dat snel scoorde. De blauwhemden gingen vervolgens op zoek naar meer en toen Tolga Yilmaz van Black Boys een dik kwartier voor het einde tegen een rode kaart aanliep, leek een overwinning voor de gasten eerder in de maak dan een zege voor de thuisclub. ONB wist het numerieke ov richt echter niet uit te buiten en derhalve bleef het bij 1-1.



Met dat resultaat schoten beide ploegen overigens niet veel op. Black Boys dat in de poulefase van de beker al werd uitgeschakeld en derhalve komend weekeinde niet in actie komt, had bij een overwinning een sprong naar het linkerrijtje gemaakt. Nu blijft men met zeven uit zeven elfde en voor ONB en Langweer. Die beide ploegen hebben echter resp. één en drie wedstrijden minder gespeeld.

Black Boys - O.N.B. 1-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 onbekende speler (2.) , 1-1 onbekende speler (47.)

Scheidsrechter: A. Dijkstra

​Gele kaart: onbekende speler (Black Boys), Jari Keverkamp, Tim Stijger, Simon Veldman (ONB)

​Rode kaart: Tolga Yilmaz (Black Boys)

Opstelling Black Boys: geen informatie bekend

Bron: https://pengel.weebly.com/