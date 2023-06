Black Boys naar finale play-offs

Snel antwoord

Een tekorte terugspeelbal van Harry Terpstra werd onderschept en vervolgens door Tom Elling op fraaie wijze langs doelman Richard Venema geeschoten. Het was een een pikstart voor de ploeg uit Oost Groningen, maar Black Boys had het antwoord snel paraat. Drie minuten later draaide Ahmed Yousif namelijk weg en met een diagonale schuiver zette hij de Snekers weer naast JVV.



Heldendaad

Niet veel later hield Richard Venema bij een stevige uithaal met een schitterende redding de gelijke stand in stand en die stand onderging ook geen verandering, toen de bal even later diagonaal werd ingekopt. Vervolgens ontbrak bij een schuiver van de bezoekers de goede richting, waarna centrale verdediger Jordi Albada na een combinatie over rechts een heldendaad verrichtte door de bal op het laatste moment met een uiterste krachtsinspanning voor de voeten van een Groninger speler weg te halen. Daarentegen kreeg men de bal aan de andere kant na een aanval over links niet goed weg en dat bood Yousif uiteindelijk de mogelijkheid om de bal van dichtbij binnen te tikken (2-1).



De lat

Bij een volgende Sneker voorzet fungeerde de dwarsligger bij een kopbal van Kemo Jobarteh als dwarsligger en aan de andere kant hielp de lat ook niet mee, waarna de eerste herkansing niet van de grond kwam en de tweede in de handen van Venema belandde. Ook een volgende poging was een prooi voor de Black Boys-goalie, terwijl ee kopbal uit een vrije trap over “het hok” van Venema ging. De Sneker doelverdediger raakte vervolgens bij een corner geblesseerd. Hij kon gelukkig verder en zag vervolgens dat een speler van JVV te gehaast te werd ging, dat bij een vrije trap van Mark Zijlstra het venijn ontbrak en dat Amanj Saleh dat na een goede actie ook niet uit zijn rechter wist te toveren.



Breekpunt

Vroeg in de tweede helft bleef een eerste mogelijkheid voor JVV nog zonder gevolgen, maar bij de volgende aanval met potentie maakte Richard Venema hands en verdween de bal op de stip. Elling liet zich die mogelijkheid niet ontnemen, al kreeg de sluitpost van de Snekers er nog bijna een handje achter. Kort daarop liep Rik Schult tegen geel aan en even later nog een keer. Het zou zoals hiervoor al werd vermeld, het breekpunt in de wedstrijd zijn, al bleef Sneker succes aanvankelijk nog uit. Nadat een bal van JVV op het dak van het Sneker doel belandde en een opzetje van Msokolo Ramazani Dieudonne, Yousif en Zijlstra op niets uitliep, leverde een co-prodcutie tussen Amin Abdelkhareq en Amanj Saleh Black Boys een nieuwe voorsprong op, een voorsprong die een minuut voor het einde van de reguliere speeltijd middels een vrije trap van Zijlstra werd uitgebreid.



Daarmee was de wedstrijd wel beslist. De twee treffers die Yousif in “the dying seconds of the game” nog toevoegde, hadden dan ook alleen statistische waarde, want de plek in de finale van de play offs was toen al lang en breed veilig gesteld. Die finale wordt overigens op neutraal terrein gespeeld en daarin is FC Kraggenburg de tegenstander.

Black Boys - J.V.V. 6-2 (2-1)

Doelpunten: 0-1 Tom Elling (6.), 1-1 Ahmed Yousif (9.), 2-1 Yousif (28.), 2-2 Elling (63.-pen.), 3-2 Amnaj Saleh (84.), 4-2 Mark Zijlstra (89.), 5-2 Yousif (90.), 6-2 Yousif (90.+1)

Scheidsrechter: G.L. Hoovenstat

Gele kaart: Jordi Albada (Black Boys), Stan Meezen (JVV)

Rode kaart (2x geel): Rik Schulte (JVV)

Opstelling Black Boys: Richard Venema, Onno Kappeyne van de Copello (65. Msokolo Ramazanin Dieudonne), Rui Jorge Kelly (75. Tolga Yilmaz), Richard Nieuwland, Kemo Jobarteh (70. onbekende speler), Harry Terpstra, Mark Zijlstra, Amin Abdelkhareq, Ahmed Yousef en Amanj Saleh