Black Boys moet bij zichzelf te rade gaan

SNEEK - Het was rond de 70ste minuut toen linksback Dennis Kempen voor buitenspel appelleerde en omkeek naar zijn grensrechter. Die zat echter al dik twintig minuten in de dug-out. Bij de derde tegengoal was de leidsman ervan overtuigd dat de bal de doellijn had gepasseerd en negeerde hij de linesman van de Zwartjes die daarna het bijltje erbij neergooide. Er gebeurt altijd wat bij Black Bo om maar eens een variant op de beroemde zin van Herman Finkers uit de kast te halen.

Sluitpost

Vooraf viel in de voorbeschouwing al te lezen, dat het tegen MKV ’29 een kwestie van tegenhouden zou worden en dat lukte in de eerste 45 minuten vrij aardig, al had dat ook te maken met een gebrek aan precisie bij de Leeuwarders. Zo lieten de gasten na een klein kwartier een dot van een kans onbenut, toen men alleen voor doelman Ali Javidrad opdook. De Sneker keeper moest uiteindelijk zeven tegentreffers toestaan, maar bij geen van die zeven viel hem iets te verwijten. Sterker nog, de sluitpost voorkwam met een aantal goede reddingen dat de score richting de dubbele cijfers ging.

Een van die saves verrichte hij in minuut vijftien bij een schot van Jasper Huygen, waarna niemand van zijn medespelers reageerde en het voor Noah Haileselassie Redda vervolgens een koud kunstje was om de 0-1 binnen te tikken. Acht minuten later was de organisatie aan Sneker zijde bij een voorzet vanaf links van Thomas van Balen opnieuw niet op orde, waardoor Joery Schotanus in alle vrijheid de tweede tegen de touwen kon koppen. Die vrijheid was op slag van rust zo mogelijk nog groter, maar met drie vrije mensen slaagde de koploper er niet in om Javidrad voor de derde keer te passeren.

Corners

Black Boys stelde daar in het eerste bedrijf welgeteld één wapenfeit tegenover en wel vlak voordat de 0-2 viel. Uit een corner van Harry Terpstra kopte Bob van Bruggen snoeihard in, doch helaas voor hem en voor de thuisclub belandde de bal een aantal meters naast de vijandelijk goal.. Een hoekschop aan dezelfde kant - de ploegen hadden inmiddels van speelhelft gewisseld - zou vervolgens door toedoen van de al genoemde Schotanus de derde Leeuwarder treffer opleveren en tot de nodige commotie en het vertrek van de “grens” leiden.

Zeven minuten later vond Carlo Schambach met een afgemeten “Flanke” diezelfde Schotanus en diens tegendraadse kopbal betekende de 0-4, waarna de wedstrijd vanwege een hoofdblessure van Hasan Huseen korte tijd werd stilgelegd. Daarna hield Javidrad tot twee keer toe met een goede redding de vijfde Leeuwarder goal uit de boeken, terwijl Giovanni Bleeker zowel bij een combinatie als bij een corner van Leeuwarder makelij voldoende ingreep.

Score loopt op

Ondanks dat werk zou de score in de slotminuten verder oplopen. Eerst mocht Schambach vanaf de rand van de zestien vrij uithalen en enige minuten later maakten de Leeuwarders het halve dozijn vol toen twee spelers van Black Boys elkaar in de weg liepen, en in de slotfase van de reguliere speeltijd kwam daar nog een treffer bij.

In die fase produceerde Tolga Yilmaz namens Black Boys een boogbal en leidde een actie van Thierry Waffleu Talla zo waar tot een doelpoging. De lob van Yilmaz was tekort bemeten en Talla vond de doelman van MKV ’29 op zijn weg. Daardoor bleef de eretreffer uit en dat gold in blessuretijd ook voor de 0-8, omdat de voorzet ondermaats was.

Toekomst

​Hoewel Black Boys het deze middag zonder Jordi Albada, Yannick Lühoff en Richard Nieuwland moest doen, moet men bij zichzelf te rade gaan en de vraag stellen, of het nog wel zin heeft om op deze voet verder te gaan en of het niet verstandiger is om in de laatste jaren voor het naderende afscheid afscheid van het prestatieve voetbal te nemen. Het eerste elftal - is er eigenlijk nog wel een tweede? - komt ook met voornoemde spelers op veel onderdelen gewoon (te) veel tekort om er tot de zomer van 2024 nog een beetje leuke seizoenen van te maken. Er gebeurt weliswaar altijd wel wat bij Black Boys en dat is voor de buitenwacht misschien vermakelijk, maar op deze wijze maakt de club geen reclame voor zich zelf en al helemaal niet, wanneer mensen bij een nadelig uitpakkende beslissing meteen het bijltje er bij neer gooien.

Black Boys - M.K.V. ’29 0-7 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Noah Haileselassie Redda (15.), 0-2 Joery Schotanus (26.), 0-3 Schotanus (48.), 0-4 Schotanus (55.), 0-5 Carlo Schambach (82.), 0-6 Hielke van der Leij (85.), 0-7 Van der Leij (89.)

Scheidsrechter: N. Beerens

​Gele kaart: Ali Javidrad, Tolga Yilmaz (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Dennis Kempen, Mladen Dubravac, Justin Wolfswinkel, Hasan Huseen (66. Rui Jorge Kelly), Raymond Abelsma, Harry Terpstra, Bob van Bruggen en Msokolo Ramazani Dieudonne (46. Tolga Yilmaz)

Bron: https://pengel.weebly.com/