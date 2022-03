Black Boys lijdt onnodige nederlaag

BAKKEVEEN - Het was een niet al te beste matige vertoning, waarbij het verschil tussen de nummer twee en virtuele leider van de vierde klasse B en Black Boys nauwelijks waarneembaar was. Ook de Snekers kregen - en met name in het eerste bedrijf - mogelijkheden en met die op het netvlies was de nederlaag in en tegen Bakkeveen toch een beetje onnodig .

Afwezigen

Die nederlaag leden de “All Blacks” met een minimale bezetting en zonder een aantal vaste krachten zoals doelman Ali Javidrad, Raymond Abelsma, Justin Wolfswinkel en Yusif Achmed. Het gevolg was dat trainer Richard Venema onder de lat moest plaatsnemen en dat bij afwezigheid van supervisor Jappie Booij teammanager Lolle de Jong de honneurs op de bank waarnam.

Uit de schulp

Vanaf de bank zag hij dat de thuisclub na een spijtende pass al in de derde minuut door toedoen van Olaf Nijholt op voorsprong kwam en dat Bakkeveen niet veel later opnieuw een goede mogelijkheid kreeg (naast). Die openingsfase deed vermoeden dat het naast het doolhofpark wel eens een hele klus zou kunnen worden om zonder kleerscheuren de uitgang te bereiken. Het pakte echter anders uit en gaandeweg kroop Black Boys meer en meer uit zijn schulp.

Dat resulteerde na een corner van Harry Terpstra in een doelpoging van Msokolo Ramazani Dieudonne en diezelfde Dieudonne kreeg even later op aangeven van Thierry Waffleu Talla opnieuw een goede mogelijkheid. Deze keer schoot hij voorlangs. De grootste kans was echter voor Yannick Lühoff die er na een aanval over rechts bij een scrimmage op de doellijn niet in slaagde om de bal het beslissende tikje te geven.

Aan banden

Aan de andere kant zorgde de thuisclub met wat pogingen uit de tweede lijn waarvan één op de kruising uiteen spatte voor enig gevaar. Meestentijds bleek dat echter binnen de perken, ook al omdat Bakkeveen’s topscorers Silvan Siebenga bij Jordi Albada op één moment na volledig aan banden lag. Dat ene moment deed zich een minuut of tien voor het einde van de reguliere speeltijd voor, toen Siebenga een voorzet vallend inkopte. Die treffer viel Albada echter niet aan te rekenen, omdat de treffer na knullig balverlies van invaller Hasan Huseen tot stand kwam.

​Bij beide tegentreffers ging trainer-doelman Richard Venema overigens ook vrijuit. De interim-goalie kweet zich prima van zijn taak en wist steeds het gevaar te bezweren, al moest hij na een steekpass wel één keer kop en kraag riskeren. Over kop gesproken, op slag van rust kreeg Tolga Yilmaz nog een goede kans, maar omdat hij aan buitenspel dacht, stopte hij helaas niet alle kracht en energie in zijn kopbal.

Alle kanten op

Dat was ook zo’n beetje de laatste kans voor de Snekers, want in de tweede helft waren de mogelijkheden minder talrijk. Niettemin kon het met een marginale achterstand nog alle kanten op, te meer omdat “topploeg" Bakkeveen er heel weinig van bakte. In minuut 75 ging er echter een streep door de Black Boys-plannen, omdat Dennis Kempen na een elleboogstoot door de prima leidende scheidsrechter van het veld werd gestuurd en Black Boys met tien man verder moest. Dat einde werd vijf minuten later bevestigd, toen Huseen met balverlies de tweede Bakkeveense treffer inleidde en Siebenga à la Bep Bakhuys raak kopte.

Hoewel Lühoff nadien het vijandelijke doel nog een keer onder vuur nam, was de wedstrijd daarmee gespeeld. Een wedstrijd die Black Boys niet had hoeven te verliezen als men met name in de eerste helft wat beter en met iets meer gogme met de mogelijkheden was omgesprongen.

Bakkeveen - Black Boys 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Olaf Nijholt (4.), 2-0 Silvan Siebenga (80.)

Scheidsrechter: J.K. van Houten

​Gele kaart: Giovanni Bleeker (Black Boys)

Rode kaart: Dennis Kempen (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Dennis Kempen, Jordi Albada, Rui Jorge Kelly, Richard Nieuwland, Harry Terpstra, Giovanni Bleeker, Msokolo Ramazani Dieudonne, Yannick Lühoff, Tolga Yilmaz (75. Hasan Huseen) en Thierry Waffleu Talla (82. Bob van Bruggen)

Bron: https://pengel.weebly.com/