Black Boys laat teveel mogelijkheden onbenut

Overbodig

Het verlies op de Súdkant had Black Boys dan ook volledig aan zichzelf te wijten, te meer omdat aanvoerder Mladen Dubravac zich niet kon beheersen en na het slaan van Tjitze Brandsma terecht door scheidsrechter Louwers naar de douche werd gezonden. Die reactie was volstrekt overbodig, net zoals de derde treffer van de thuisclub dat was. Die viel na de rode kaart en via een kort genomen hoekschop, waarbij de op dat moment door Jordi Albada geleide defensie er niet al te best uitzag.



Reeks mogelijkheden

​Daarvan was in het eerste bedrijf zeker geen sprake, al ontsnapte Black Boys wel een paar keer zoals bij een schot op de buitenkant van de paal en bij een inzet die door Raymond Abelsma van de doellijn werd gehaald. Aan de andere kant bleef de nul ondanks een reeks mogelijkheden ook op het bord staan, omdat spits Achmed Yousif of niet de goede richting vond of net niet in stelling werd gebracht. Daarnaast hield de doelman van Oldeboorn met een paar goede reflexen op schoten van Mark Zijlstra en de al genoemde Yousif de één van het scorebord, waarna een inzet van Abelsma niet bij de eindbestemming aankwam en een kopbal van Mar Zijlstra uit een corner slechts een nieuwe corner opleverde.



Tegen de verhouding in

Uit een volgende hoekschop volleerde linksback Onno Kappeyne van de Copello naast, terwijl een inzet van Yousif na een goed lopende Black Boys-aanval werd gepareerd. De openingstreffer leek op dat moment echter slechts een kwestie van tijd en dat was ook zo, al viel hij wel aan de andere kant en tegen de verhouding in. Kort nadat Tolga Yilmaz met hamstringklachten naar de kant moest, ging Dubravac in de fout en dat bood Tjitze Brandsma - veruit de gevaarlijkste man bij Oldeboorn - de kans om vrijstaand uit te halen. Vrijwel onmiddellijk na die openingstreffer viel na een voorzet vanaf de linkerkant bijna de 2-0 en ook bij een vrije trap kwam een verdubbeling van de marge akelig dichtbij.



Beter

Het slot van de eerste helft was dan ook niet het beste deel van Black Boys. Het eerste deel van het tweede bedrijf was vele malen beter en begon met een goede actie van Amanj Saleh (voorlangs) en met een iets te scherpe voorzet van Yousif. De topscorer van Black Boys werd daartoe in staat gesteld door Onno Kappeyne van de Copello en die stond even later ook aan de basis van de gelijkmaker van Mark Zijlstra die met een fraai schot de keeper van Oldeboorn voor de eerste keer passeerde. De tweede keer zou niet lang op zich laten wachten, want zeven minuten later rondde Amanj Saleh na een - onbedoelde - voorzet van Yousif doeltreffend af.



Enige redmiddel

De euforie aan Sneker zijde duurde echter net iets te lang, want in dezelfde minuut schoot Brandsma na een aantal kapbewegingen de bal snoeihard in het kruis (2-2), waarna de kansen voor het tot dan toe kansarme Oldeboorn in aantal toenamen. Ook Black Boys kreeg in de fase nog kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar een kopbal van Talla was niet venijnig genoeg en een uithaal van Yousif had een hoog opportunistisch gehalte.



Dat opportunisme leek na de hiervoor al vermelde rode kaart nog het enige redmiddel voor Black Boys en helemaal toen de bal een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd na een kort genomen hoekschop door een woud van benen in de verre hoek neerplofte. Na die treffer kregen de Snekers via invaller Kemo Jaborteh en via Yousif nog een paar kansen uit de buitencategorie. De gelijkmaker, laat staan de winnende viel echter niet meer. Derhalve eindigde de wedstrijd voor Black Boys in 3-2 nederlaag die men met iets meer scherpte gewoon had kunnen voorkomen.

Oldeboorn - Black Boys 3-2 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Tjitze Brandsma (42.), 1-1 Mark Zijlstra (58.), 1-2 Amanj Saleh (65.), 2-2 Brandsma (65.), 3-2 Anno Huisman (86.)

Scheidsrechter: G. Louwes

Gele kaart: Tjitze Brandsma (Oldeboorn)

Rode kaart: Mladen Dubravac (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Onno Kappeyne van de Copello, Mladen Dubravac, Jordi Albada, Richard Nieuwland, Mark Zijlstra, Raymond Abelsma (82. Deeq Farah), Msokolo Dieudonne Ramazani, Tolga Yilmaz (44. Thierry Waffleu Talla), Amanj Saleh (75. Kemo Jaborteh) en Achmed Yousif

Bron: https://pengel.weebly.com/