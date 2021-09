Black Boys komt ook tegen De Wâlden niet tot scoren

De Wâlden - de laatste jaren bepaald geen hoogvlieger in de vierde klasse B - nam voor de thee door toedoen van Marouan Achammachi en Gosse Hellinga een 2-0 voorsprong, waarna Juryan Dantuma de wedstrijd namens de dit seizoen jubilerende club uit Noordoost Friesland vroeg in de tweede helft definitief in het slot gooide.

Black Boys stelde daar evenals in voorgaande wedstrijden niet al te veel tegenover en kwam opnieuw niet tot scoren. Op de zwarte zijde van Tinga lijkt een moeizame veldtocht door de vierde klasse dan ook aanstaande, tenzij de spelers bereid zijn om er meer tijd en energie in te steken. Daarvan gaf men in ieder geval afgelopen vrijdag geen blijk, want toen was de A-selectie bij de afsluitende training verre van compleet en mocht de oefenmeester van de "All Blacks" volgens onze correspondent niet eens elf spelers van het eerste elftal verwelkomen.

Black Boys - De Wâlden 0-3 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Marouan Achammachi (18.), 0-2 Gosse Hellinga (45.), 0-3 Juryan Dantuma (51.)

Scheidsrechter: W.J.M. van Delden

​Gele kaart: Giovanni Bleeker (Black Boys), Marouan Achammachi, Robin van der Ploeg (De Wâlden)

Opstelling Black Boys: geen informatie bekend

Bron: https://pengel.weebly.com/