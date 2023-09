Black Boys knokt zich naast Blauw Rood ‘20

Niet te missen

Die corner waaruit Max Hofstra de gelijkmaker tegen de touwen werkte, ontstond nadat doelman Chris Marijt de al genoemde Bravo van scoren afhield en de rebound in een met een schiettent te vergelijken situatie tot twee keer toe niet aan Black Boys was besteed. Daarvoor had de ploeg van trainer Richard Veneme een goede mogelijkheid ook al niet op waarde geschat, al had dat ook heel goed de aansluitingstreffer kunnen zijn. Op het uur kreeg oud Black Boys-spits Dennis Niemarkt namelijk een niet te missen kans om de marge te verdubbelen.



Vier keer is scheepsrecht

Niemarkt die die dot onbenut liet, stond in de openingsfase met een goede pass een paar keer aan de basis van een Bolswarder aanval, doch evenzo vele malen werd de inzet van rechtsbuiten Jesper Draaisma geblokt. Bij de vierde rush van Draaisma in de twaalfde minuut was het wel raak en moest de goed keepende Hanana het antwoord schuldig blijven. In dit geval was vier keer dus scheepsrecht, waarna Niemarkt na geknoei in de Sneker defensie zelf nog een mogelijkheid kreeg. De uithaal van de inmiddels 36-jarige aanvaller verdween een paar metertjes naast en even later was een Bolswarder volley eenzelfde lot beschoren.



Geen rendement

Een solo van Draaisma leverde een corner op en die hoekschop weer een corner​, waarna een opnieuw ingebrachte bal door een speler van Blauw Rood ’20 volledig werd gemist. Vervolgens leidde een pass van Niemarkt tot een prima schot en dito redding. De daaropvolgende hoekschop bracht niks teweeg en een afstandsschot van Bolswarder makelij vanaf de rand van de zestien - de laatste actie in de eerste vijfenveertig minuten - leverde evenals de voorgaande pogingen geen rendement op.



Hands

​De tweede helft begon met een mogelijkheid voor Mark Zijlstra (geblokt). Die werd bijna gevolgd door één voor Richard Nieuwland. De door Venema naar voren gedirigeerde “captain" werd echter door de doorschietende bal verrast en kwam zodoende niet tot een doelpoging. Niet lang daarna kwam Bravo binnen de lijnen met het hiervoor al omschreven effect tot gevolg, een effect dat nog groter had kunnen zijn indien de arbiter van dienst de bal na een overduidelijke handsbal in de Bolswarder zestien op de stip had gelegd.



In die fase domineerde Black Boys het gebeuren, al kreeg Blauw Rood in de slotminuten nog wel een schietkans toen doelman Hanana bij een voorzet half mistastte. De inzet vloog echter voorlangs en derhalve bleef het bij 1-1, een uitslag die gelet op de Sneker kansen in het laatste deel van de wedstrijd niet als onterecht de boeken inging.

Black Boys - Blauw Rood ’20 1-1 (0-1)

Doelpunten: 0- Jesper Draaisma (12.), 1-1 Max Hofstra (82.)

Scheidsrechter: K. Bootsma

Gele kaart

Opstelling Black Boys: Madji Hanana, Dennis Kempen, Onno Kappeyne van de Copello, Martijn Jetten (78. Hassan Huseen), Richard Nieuwland, Dennis Ypma (46. Rui Jorge Kelly), Amin Abdelkhareq, Mark Zijlstra, Msokolo Ramazani Diedonne, Max Hofstra en Hanna Hano (60. Eduani Bravo)

Bron: https://pengel.weebly.com/