Black Boys kleurt rood onder strakblauwe hemel

Zuiverheid

Black Boys had in het begin​ weliswaar een overwicht, maar het destilleren van kansen was een totaal ander verhaal. De ballen in de zestien waren meestentijds een eenvoudige prooi voor de doelman van Blauwhuis, terwijl bij twee inzetten van de in de spits geposteerde Thierry Waffleu Talla de zuiverheid ook al ontbrak. Die ontbrak uiteindelijk ook bij een vrije trap, al mocht Black Boys bij die bal op de paal niet klagen en even later toen een inzet na een hoekschop in het zijnet eindigde, kwam de Snekers ook goed weg.



Nadat een doelpoging van Black Boys werd geblokt, kwam doelman Ali Javidrad bij een diepe bal ver uit zijn doel, waarna de goalie bij de daaropvolgende lob het gevaar “letztendlich” wist te bezweren. Die dreiging was vervolgens bij een vrije trap van Harry Terpstra ver te zoeken, waarna de sluitpost van Blauwhuis ook niet al teveel moeite had met een kopbal van Talla. Bij een volgende actie van diezelfde Talla ging de bal voorlangs, waarna de aanval door Amin Abdelkhareg werd besloten met een niet al te venijnig schotje.



Tweeledig

Niet lang daarna ontsnapte Black Boys toen een speler in de zestien werd neergehaald en die escape was tweeledig. In de eerste plaats was de tackle van achteren en dus kandidaat voor een rode kaart, terwijl de overtreding duidelijk binnen de beruchte lijnen werd begaan. De op grote afstand fluitende “scheids" spaarde echter de dader door de kaart op zak te houden en ..... Black Boys door buiten het strafschopgebied een vrije trap toe te kennen. Die vrije trap leverde evenals een gevaarlijke voorzet van Onno Kappeyne van de Copello niks op, terwijl een vrije trap van de Snitsers door de muur werd afgeremd en een schot over het vijandelijke doel ging.



Niet goed

Nadat Richard Nieuwland bij het begin van de tweede helft een tikkeltje onnodig een corner weggaf, zag doelman Javidrad er even later bij een hoekschop niet goed uit, waardoor Blauwhuis van dichtbij de 0-1 kon maken. Net als dat optreden was het voetbal van zowel Blauwhuis als Black Boys in die fase niet goed, al ontsteeg een inzet van invaller Achmed Yousif wel het niveau van de kelderklasse en dat gold eveneens voor de redding van doelman Jelle Bootsma



Aanslag

Bij een 100% kans - één van de weinigen deze middag - reageerde zijn Black Boys-collega eveneens uitstekend, waarna de tot dan foutloze goalie van Blauwhuis ook een ongelukkig moment kende. Dat leidde tot de 1-1 van Kemo Jobarteh die nog maar even in het veld stond en die ook nog maar even op het veld zou staan. Niet lang nadat hij de gelijkmaker had gescoord, beging Jobarteh namelijk een overtreding uit de categorie “aanslag” en mocht hij met een directe rode kaart de kant weer opzoeken.



Vreemd genoeg leidde die overtalsituatie niet tot Blauhuster druk. Integendeel, vanaf toen had Black boys eigenlijk de overhand, al leverde dat behalve een kaart voor Tolga Yilmaz (commentaar op de leiding) weinig tot niets op. Ook spits Achmed Yousif kon zich niet inhouden en werd uiteindelijk na de nodige protesten heengezonden, waarna de wedstrijd werd gestaakt. Arbiter Holtrop keerde echter binnen een paar minuten weer terug, waarna hij zijn stempel met een strafschop nog een keer op de wedstrijd drukte. Die strafschop was het gevolg van het vasthouden van een speler van Blauwhuis en werd via de vingertoppen van Javidrad snoeihard raak geschoten.



Daarmee eindigde de wedstrijd in een 1-2 overwinning voor Blauwhuis dat nu met zes uit twee de dans leidt, terwijl Black Boys en Renado met drie punten op de gedeelde tweede plaats staan. Voor hen is plaatsing voor de KO-fase alleen nog mogelijk, indien ze de laatste wedstrijd winnen en Blauwhuis bij het onderaan staande Lemmer geen punt(en) pakt.

Black Boys - Blauwhuis 1-2 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Hidzer Boogaard, (50.) 1-1 Kemo Jobarteh (73.) 1-2 onbekende speler (90.+3-pen.))

Scheidsrechter: F. Holtrop

Gele kaart: Amanj Saleh, Tolga Yilmaz (Black Boys)

Rode kaart (2x geel): Achmed Yousif (Black Boys)

Rode kaart: Kemo Jobarteh (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Onno Kappeyne van de Copello, Mladen Dubravac, Jordie Albada, Richard Nieuwland, Harry Terpstra, Raymond Abelsma (46. Mark Zijlstra), Amin Abdelkhaleq, onbekende speler (46. Achmed Yousif) Thierry Waffleu Talla (70. Kemo Jobarteh) en Amanj Saleh (52. Tolga Yilmaz)

Bron: www.pengel.weebly.com