Black Boys kan Zevenhuizen een uur lang bijbenen

Verrassing

Die selectie althans de elf acteurs die vanmiddag aan de aftrap verschenen, wist de tegenstander uit Groningen in het eerste uur nog aardig bij te benen en maakte door toedoen van Achmed Yousif een 0-1 achterstand ongedaan. Toen diezelfde Yousif vroeg in de tweede helft na een lange bal van Tolga Yilmaz de Zwartjes op voorsprong zette, werd op Tinga even aan een mooie competitiestart gedacht. Die gedacht was echter niet erg realistisch, want Zevenhuizen was in het tweede bedrijf eenduidig de bovenliggende partij, ook al omdat de accu’s bij de ploeg van trainer Richard Venema langzaam maar zeker leeg door hun stroom heen raakten.



Pruim

​De formatie van net over de grens maakte in het laatste half uur toen men heer en meester was, dan ook het verschil. Na bijna twintig minuten poetste Zevenhuizen de achterstand door toedoen van Robin-Jan Pruim weer ongedaan, waarna dezelfde speler in de laatste tien minuten van de wedstrijd met twee treffers het lot van Black Boys definitief bezegelde.



Zoals in de inleiding tussen de regels al viel te lezen, viel dat toch een beetje tegen want gelet op de actuele ontwikkelingen op de zwarte zijde van Tinga hadden velen bij de start van League 4B toch iets meer van de All Blacks verwacht. Die gaan komende zondag overigens op visite bij Oldeboorn dat in speelronde één het gedegradeerde THOR zo’n beetje alle hoeken van het veld liet zien en met een duidelijk 1-6 overwinning uit de startblokken kwam.

Black Boys - Zevenhuizen 2-4 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Marcel Betten, 1-1 Achmed Yousif, 2-1 Yousif, (51.) 2-2 Robin-Jan Pruim (64.), 2-3 Pruim (79.), 2-4 Pruim (90.)

Scheidsrechter: R.K. Tuinstra

Gele kaart: -

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Onno Kappeyne van de Copello, Mladen Dubravac, Richard Nieuwland, Bouwe Ferbeek, Harry Terpstra, Raymond Abelsma, Mark Zijlstra, Msokolo Dieudonne Ramazani, Tolga Yilmaz, en Achmed Yousif

