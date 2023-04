LIPPENHUIZEN - Black Boys heeft rechtstreekse handhaving weer in het vizier. De Snekers slaagden er gisteravond in het restant van het duel tegen SV THOR dat afgelopen zondag vanwege een ernstige blessure bij een stand van drie-drie werd gestaakt, namelijk in om in Lippenhuizen de winst naar zich toe te trekken.

Het restant

Die stand van drie-drie die werd bereikt doordat Ahmed Yousif met twee treffers een 2-0 achterstand - 2x Yob Bos - wegpoetste en Kemo Jobarteh op aangeven van diezelfde Yousif ook nog eens de 3-2 van Wesley Bouma teniet deed. Nadat de “ref” het duel opnieuw in gang had gezet, zorgde Yousif voor het eerst voor een Sneker voorsprong. De vreugde was echter van korte duur, want vrijwel onmiddellijk na de aftrap maakte de thuisclub weer gelijk. Dat leek ook de eindstand te worden, totdat “El Phenomeno” drie minuten voor tijd met zijn vierde van het eerste en tweede deel van de wedstrijd Black Boys alsnog de volle buit bezorgde.



Afgewend

Daarmee werd rechtstreekse degradatie zo goed als zeker afgewend. De Zwartjes hebben nu met nog twee wedstrijden te gaan namelijk zes punten meer dan nummer elf Blue Boys en bovendien een veel beter doelsaldo dan de ploeg uit Nij Beets (-14 c.q. -29). De formatie van trainer Richard Venema kan wat dat betreft alleen nog in de problemen kunnen komen, indien men zelf in de laatste twee speelronden geen punten weet te halen en Blues Boys beide wedstrijden met ruim verschil wint, iets wat niet erg waarschijnlijk is.



Terug op de agenda

Naast de afwending van rechtstreekse degradatie kreeg Black Boys met de overwinning op SV THOR zoals hiervoor al werd vermeld, rechtstreekse handhaving weer in het vizier. De “All Blacks” hebben nu namelijk nog maar één punt minder dan “het veilige Warga”, al kan Nieuweschoot daarbij ook nog een rol spelen.

SV THOR - Black Boys 4-5 (2-2)

Doelpunten: 1-0 Yob Bos (36.), 2-0 Bos (37.), 2-1 Ahmed Yousif (37.), 2-2 Yousif (38.), 3-2 Wesley Bouma (56.), 3-3 Kemo Jobarteh (58.), 3-4 Yousif (80.), 4-4 onbekende speler (82.), 4-5 Yousif (87.)

Scheidsrechter: onbekend

Opstelling Black Boys: Richard Venema, Amin Abdelkhareq, Onno Kappeyne van de Copello, Jordi Albada, Richard Nieuwland, Mladen Dubravac, Harry Terpstra, Mark Zijlstra, Tolga Yilmaz, Kemo Jobarteh en Ahmed Yousif - wissels: Junior Fofana, Rui Jorge Kelly, Mathieu Kuipers en Msokolo Ramazani Dieudonne

Bron: https://pengel.weebly.com/