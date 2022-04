Black Boys geeft tegengoals (te) gemakkelijk weg

Eerste aanval

Zo was de rugdekking bij de eerste, de beste aanval van de bezoekers niet op orde, waarna Richard Nieuwland een en ander probeerde te herstellen. Dat herstel ging volgens de arbiter van dienst niet op reglementaire wijze met een gele kaart en een strafschop tot gevolg. Bij die strafschop koos doelman Ali Javidrad weliswaar de goede hoek, maar de Sneker goalie kreeg de hand niet achter de bepaald niet onberispelijk ingeschoten bal.



Geen rugdekking

Nadat een aanvaller van Warga uit de rug van Dennis Kempen en Mladen Dubravac liep en Javidrad weinig moeite had met een schotje, belandde een actie van Yusif Achmed op dood spoor. Kort daarop leverde dieptepass op Tolga Yilmaz niet meer dan een corner op en uit die hoekschop kopte Giovanni Bleeker naast. Die kopbal was echter wel een eerste signaal dat Black Boys beter in de wedstrijd kwam, en uitgerekend in die fase liepen de Snekers tegen een tweede tegentreffer aan. Bij een steekpass binnendoor was de rugdekking andermaal niet op orde en alleen voor Javidrad maakte Frids Fridsma optimaal gebruik van de hem geboden vrijheid.



​Schitterende uithaal

Nadat een rush van Achmed op niets uitliep, voorkwam Bleeker met een sliding dat een tegenstoot tot een kans leidde en verdween een schot van de gasten ruim over het heiligdom van Javidrad. Niet veel later viel zowel een vrije trap van de thuisclub als één van de bezoekers in de categorie “appeltje-eitje”, terwijl Javidrad niet lang daarna een schuiver vakkundig onschadelijk maakte. Na iets meer dan een half uur begon Achmed aan een solo richting de Molenkrite. Daarbij kwam de bal uiteindelijk voor de voeten van Yilmaz terecht en die gaf met een schitterende uithaal doelman Edgar van IJs het nakijken.



Daarmee keerde bij de Snekers het gevoel terug dat wel wel degelijk iets te halen viel, maar dat gevoel hield niet lang stand. Nadat een schuiver van Achmed voorlangs verdween, ging Javidrad aan de andere kant bij een op het oog niet al te moeilijke voorzet namelijk opzichtig in de fout, waarna Iwan Potijk uiteindelijk het beslissende tikje kon geven (1-3).



Voortreffelijke afronding

Bij het begin van het tweede bedrijf bleef Raymond Abelsma met een ribblessure in de kleedkamer achter en na een minuut of acht moest ook doelpuntenmaker Tolga Yilmaz er geblesseerd vanaf. Zij zagen vanaf de kant dat de bal bij een vrije trap opnieuw door de vingers van Javidrad glipte. Deze keer bleef het slippertje echter zonder gevolgen, zulks in tegenstelling tot de volgende Black Boys-aanval. Na een steekpass rondde Harry Terpstra namelijk voortreffelijk af en daarmee keerde het hiervoor al genoemde gevoel weer terug.



Geen succes

Dat gevoel werd versterkt doordat Warga in de tweede helft minder sterk voor de dag kwam dan voor rust, al kopten de bezoekers de bal uit een corner nog wel een keer op de lat en probeerde men het in de slotfase nog een paar keer van afstand. Voor Black Boys zat er in de resterende speeltijd echter ook niet(s) meer in. Zo werd een doelpoging van Achmed door Van IJs onschadelijk gemaakt, schoot invaller Elroy de Meer hoog over, terwijl laatstgenoemde bij een counter veel te veel tijd nodig had om een medespeler in stelling te brengen.



Een poging van Thierry Waffleu Talla om met een Schwalbe een strafschop te versieren, bracht vervolgens evenals een actie over links van Hassan Huseen ook geen succes met zich mee en derhalve bleef het bij 2-3. Voor Black Boys dat op donderdag 12 mei a.s. de competitie vervolgt met een uitwedstrijd tegen FC Harlingen, betekende dat de vierde nederlaag op rij en die was zoals hiervoor al werd vermeld, vooral te wijten aan het feit dat de Zwartjes de tegengoals (te) gemakkelijk weggaven.

Black Boys - Warga 2-3 (1-3)

Doelpunten: 0-1 Bart Boersma (6.-pen.), 0-2 Frids Fridsna (14.), 1-2 Tolga Yilmaz (33.), 1-3 Iwan Potijk (39.), 2-3 Harry Terpstra (57.)

​Scheidsrechter: R. Gronouwe

​Gele kaart: Richard Nieuwland (Black Boys), Jurre van der Meulen, onbekende speler (Warga)

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Dennis Kempen, Mladen Dubravac (81. Richard Venema), Giovanni Bleeker, Richard Nieuwland, Hassan Huseen, Harry Terpstra, Tolga Yilmaz (53. Elroy de Meer), Raymond Abelsma (46. Rui Jorge Kelly), Yusif Achmed en Thierry Waffleu Talla