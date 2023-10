Black Boys geeft overwinning weg

Jafari

Zoals gezegd, was er tot aan het Hanana-momentje weinig aan de hand en leek Black Boys op weg naar een eenvoudige zege. Het enige wat men de ploeg van trainer Richard Venema zou kunnen verwijten, dat men met twee doelpunten te weinig deed met pak’m beet zes à zeven opgelegde kansen. Bij die twee goals was overigens een hoofdrol weggelegd voor Mobin Jafari. Eerst stond de linksbuiten aan de basis van de openingstreffer toen hij de bal na een actie over de linkerkant op een presenteerblaadje bij Shane van der Horst afleverde, en een kleine tien minuten later haalde hij op aangeven van Tolga Yilmaz zelf doeltreffende uit.



Prima afgemaakt

Yilmaz had het daarvoor van afstand geprobeerd en dat voorbeeld werd in de openingsfase gevolgd door Mark Zijlstra en Van der Horst. Bij alle dfie pogingen ontbrak echter het venijn om doelman Jesse Span “ernsthaft” in problemen te brengen. Na een klein kwartier was het echter wel raak en nadat de thuisclub kans nummer twee onbenut liet, na dik twintig minuten dus nog een keer. Die mogelijkheid werd door Jafari overigens prima afgerond. Op het half uur bleef Span bij de volgende Sneker kans zij het met kunst- en vliegwerk, echter schadevrij en ook toen Black Boys in het laatste deel van de eerste helft met drie man op de goalie mocht afgaan viel treffer nummer drie niet.



Paniek

Die verscheen later bij een vrije trap ook niet op het bord, al was de paniek in de Aengwirden-defensie heel even heel groot. Die paniek kwam aan de andere kant niet in het woordenboek voor, want de Sneker defensie met in het centrum Jordi Albada en Harry Terpstra kwam nooit echt in problemen. Alleen bij een corner toen Hanana even mis tastte - een voorbode? - kreeg Aengwirden een kopkans (over), terwijl de ploeg vlak na rust met een vrije trap ook nog een keer voor gevaar zorgde.

Mystery guest



Black Boys was middels een lob van Tolga Yilmaz dreigend en dezelfde speler trof na de hiervoor al omschreven fout van Hanana, nog een keer het aluminium Kort daarop werd Yilmaz die overigens niet zijn beste wedstrijd speelde, vervangen door een speler die later ook niet op het formulier terug te vinden was. De “mystery guest" stond overigens nog maar koud in het veld, toen Rinse Heida na een voorzet vanaf links van dichtbij de gelijkmaker intikte.

Meer ingezeten

Black Boys was het toen helemaal kwijt en eigenlijk al vanaf de aansluitingstreffer. Qua organisatie en qua veldbezetting was het in die fase bij de Snekers een rommeltje - iedereen deed maar wat - en dat resulteerde na een vrije trap nog een keer in een lastige situatie. Na een kopbal en nog een kopbal viel de bal in de handen van Hanana, waarna aan de andere kant een inzet van Zijlstra werd geblokt. Met hem is de beste speler aan Sneker zijde genoemd, al was de middenvelder toen hij op rechts veel ruimte kreeg, te besluiteloos.. Daar had meer ingezeten, net zoals er voor Black Boys in deze wedstrijd meer in had gezeten. De Zwartjes lieten echter teveel mogelijkheden onbenut en leidden daarmee indirect toch het puntverlies in.

Black Boys - Aengwirden 2-2 (2-0.)

Doelpunt: 1-0 Shane van der Horst (14.) 2-0 Mobin Jafari (23.), 2-1 Hykje Dupon (59.), 2-2 Rinse Heida (69.)

Scheidsrechter: J. van der Weide

Gele kaart: Harry Terpstra (Black Boys), Stefan Neuenschwander, Piet de Winter (Aengwirdem)

Opstelling Black Boys: Madji Hanana, Max Hofstra, Harry Terpstra, Jordi Albada, Richard Nieuwland, Hassan Huseen (57. Msokolo Ramazani Dieudonne), Mark Zijlstra, Tolga Yilmaz (67. onbekende speler), Shane van der Horst, Mobin Jafari (80. Hanna Hano)en Ahmed Abdullah

Bron: https://pengel.weebly.com/black-boys-geeft-overwinning-weg.html