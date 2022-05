Black Boys geeft in slotminuten punt uit handen

Die miste met Yusif Achmed, Giovanni Bleeker, Hassan Huseen, Msokolo Ramazani Dieudonne, Tolga Yilmaz een aardig arsenaal aan basisspelers, maar kon tegen Bakkeveen wel weer over de van een blessure herstelde Jordi Albada beschikken.



100% kans

​Die zag dat Harry Terpstra al vroeg in de wedstrijd een 100%-kans kreeg. De middenvelder had echter net teveel tijd nodig waardoor Bakkeveen er zonder kleerscheuren vanaf kwam. Het was één van de weinige mogelijkheden die Black Boys in deze wedstrijd zou krijgen, want verder bleven de Sneker activiteiten beperkt tot een paar kopballetjes en wat vage pogingen van afstand. De gasten kwam in het eerste bedrijf trouwens ook niet verder dan één mogelijkheid, maar bij die één op één-situatie kwam Black Boys-doelman Ali Javidrad als winnaar uit de strijd. Verder moest de aanhang van de wit-blauwen het in de eerste helft doen met een bal op de lat en een paar onoverzichtelijke situaties, waarbij de “All Blacks" - en soms met het nodige kunst en vliegwerk - een tegentreffer wisten te voorkomen.



Fraai

Nadat Richard Nieuwland bij het begin van de tweede helft met een actie ver maar niet ver genoeg reikte, speelde het spel zich vooral op de Sneker helft af, al bleef de opbouw bij de bezoekers bij de meeste opzetten onder de maat. Niettemin leidde dat tot een vrije trap en een schot van Sylvan Siebenga, maar beide keren lag Javidrad in de weg. Daarbij viel zijn eerste redding zeer zeker fraai te noemen en dat gold ook voor de daaropvolgende aanval van Bakkeveen, waarbij de paal uiteindelijk succes in de weg stond.



Na die bal op het aluminium kwam Black Boys een paar keer onder de druk vandaan. De arbiter van dienst zag echter niets in een overtreding waarbij Thierry Waffleu Talla binnen de zestien ten val kwam, en zag even later dat de doelman van Bakkeveen bij een inzet van dezelfde Black Boys-speler redding bracht.



Beste goals

Met nog iets meer dan een kwartier op de klok kwam Bakkeveen op voorsprong, doch de treffer werd vanuit buitenspelpositie gescoord en ging derhalve niet door. Vervolgens bleef net als in de eerste helft ook een roep om een strafschop zonder gehoor en hield Javidrad bij een kopbal Black Boys andermaal overeind. Vervolgens kregen de Zwartjes nog één mogelijkheid, maar na een prima pass van Jan Broersma was het vervolg van De Meer veel te opportunistisch.



Daarmee leek de wedstrijd op nul-nul uit te draaien, maar in de negentigste minuut kreeg Bakkeveen nog een corner en bij die hoekschop deed topscorer Siebenga zijn reputatie weer eens eer aan door de bal snoeihard binnen te koppen (0-1). Het was een beste goal en die kwalificatie kon in de vijfde minuut van de toegevoegde tijd nog een keer van stal worden gehaald, toen Siebenga een vanaf links teruggelegde bal feilloos binnen schoot. Daarmee was de wedstrijd wel beslist en die beslissing viel zoals hiervoor al werd vermeld, nauwelijks verdiend te noemen, want qua voetbal gaf het doel op Tinga nauwelijks en eigenlijk geen verschil tussen de nummer twee en de nummer voorlaatste van de vierde klasse B te zien.

Black Boys - Bakkeveen 0-2 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Sylvan Siebenga (90.), 0-2 Siebenga (90.+5)

Scheidsrechter: A. Dijkstra

​Gele kaart: Richard Nieuwland (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Dennis Kempen (75. Richard Venema), Jordi Albada, Rui Jorge Kelly, Richard Nieuwland, Mladen Dubravac, Raymond Abelsma (30. Joël Baptiste), Harry Terpstra, Justin Wolfswinkel, Thierry Waffleu Talla (81. Jan Broersma) en Elroy de Meer

Bron: https://pengel.weebly.com/