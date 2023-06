Black Boys gedegradeerd

Slechte finale

Finales zijn meestal niet de beste wedstrijden en die in de Champions League tussen Manchester City en Inter Milan bevestigde dat. Het duel op sportpark Lemstervaart was daarop geen uitzondering. Beide ploegen bakten er in de brandende zon niet al te veel van, al was het begin van FC Kraggenburg nog wel aardig. De ploeg van trainer Arnold Roossien nam op het kwartier namelijk een voorsprong, toen de snelle Robert Olczyk aan de aandacht van de Sneker defensie ontsnapte en alleen voor doelman Richard Venema geen fout maakte (1-0).



Enige kans

Black Boys beleefde later in het eerste bedrijf nog een keer een hachelijk moment en opnieuw was Olczyk daarbij betrokken. De bal voorlangs leek uiteindelijk gevaarlijker dan hij daadwerkelijk was en dat was bij de spaarzame acties van Black Boys niet anders. Pas tegen het einde van de wedstrijd zorgden de Snekers met hun enige kans voor enige dreiging, Dat gebeurde door toedoen van Ahmed Yousif, doch de inzet van de topscorer verdween deze keer hoog over de veste van doelman Gert-Jan Wals.



Rood

Een ander noemenswaardig moment speelde zich langs de zijlijn af en wel voor de tribune met Kraggenburg-supporters. Daar gooide Jappie Booij uit woede een bidon tegen de rug van Tolga Yilmaz die verbaal zijn ongenoegen had laten blijken. De supervisor van Black Boys werd daarop door scheidsrechter May met rood weggestuurd en dat was toch wel een curieus moment in een finale die zoals hiervoor al werd vermeld, bij beide ploegen niet het beste naar boven bracht en die voor Black Boys met de gang naar de kelder van het amateurvoetbal eindigde.



Tot een grote exodus leidt de degradatie van Black Boys volgens onze informatie echter niet. Behoudens het vertrek van topscorer Ahmed Yousif - hij gaat naar LSC 1890 - Mladen Dubravac - hij stopt met voetballen - blijft iedereen bij de Equipo Negro aan boord en wordt de selectie voor het komende en laatste seizoen versterkt met bekende gezichten als Giovanni Bleeker, Max Hofstra, Martijn Jetten en Dennis Ypma, een seizoen dat zich dus in de vijfde klasse zal voltrekken.

FC Kraggenburg - Black Boys 1-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Robert Olczyk (12.)

Scheidsrechter: J.G. May

Gele kaart: Arnold Roossien, Kees Tadema, Robert Olczyk (FC Kraggenburg}, Jordi Albada, onbekende speler (Black Boys)

​Rode kaart: Jappie Booij (Black Boys)

