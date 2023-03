Black Boys gaat in uitgespeelde thuiswedstrijd onderuit

Mugje

De “All Blacks” vertrokken gistermorgen in een bus in de clubkleur met een selectie van veertien spelers waaronder voorzitter en teammanager Jan Broersma die op het complex aan het Kallandspad als reservekeeper dienst deed. Verder stond good old Raymond “Mugje” Abelsma bij de "Equipo Negro” weer een keer in de basis.



Onder druk

Die Equipo kwam ondanks dat men de wind in de rug had, meteen onder druk te staan en nadat de eerste serie aanvallen van de eilandbewoners nog zonder gevolgen bleef, was het. na iets meer dan een kwartier spelen raak. Na een goed lopende aanval prikte Watja Carli in de korte hoek raak. Hoewel het voetbal van de uit spelende thuisclub vervolgens minder nauwkeurig werd, kwam Black Boys in de eerste helft niet of nauwelijks in het stuk voor. Sterker nog, op slag van rust moesten de Snekers een tweede tegentreffer incasseren, toen Rienk Bijlsma vanuit een hoekschop met een volley de marge verdubbelde.



Loos alarm

Door die “mokerslag” leek Black Boys er niet meer in te geloven. SC Terschelling kwam na de thee dan ook niet echt meer in problemen, al wist men tegelijkertijd zelf ook niet veel meer dan wat halve kansjes te creëren. Alleen bij een kopbal van Leendert de Roos gingen in de Sneker zestien nog even de alarmbellen af. Uiteindelijk bleek het loos alarm en dat was in de slotfase bij twee behoorlijke kansen van Black Boys niet anders. Beide keren lukte het namelijk niet om doelman Jorn Doeksen te passeren en derhalve bleef de Sneker kant van het scorebord op nul staan.



Ook de puntenopbrengst was nihil en daardoor zit Black Boys dat komende zondag met het duel met Blue Boys een cruciale wedstrijd afwerkt, nog steeds in de hoek van de welbekende klappen terwijl het aantal mogelijk nog in te halen concurrenten zoals in de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen SC Terschelling al werd vermeld, inmiddels is gereduceerd tot één.

Black Boys - SC Terschelling 0-2 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Watja Carli (16.), 0-2 Rienk Bijlsma (44.)

Scheidsrechter: J.H. Schotanus