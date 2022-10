Black Boys gaat in slotfase kopje onder

BEETSTERZWAAG - Na de eerste overwinning van vorige week leek vanmiddag een tweede heel lang een tweede in de maak. In de slotfase ging het voor de formatie van trainer Richard Venema echter gruwelijk mis toen De Sweach in een tijdsbestek van amper tien minuten een 1-2 achterstand omboog in een 4-2 voorsprong.

Veerkracht

​Ook het begin verliep op sportpark De Boskfinnen voor Black Boys niet al te best, want het duel was nog maar een paar minuten aan de gang, toen Jacco Hanewald de thuisclub aan een voorsprong hielp. De Zwartjes toonden echter veerkracht en kwamen via de zesde seizoenstreffer van topscorer Ahmed Yousif na iets meer dan een kwartier langszij en even na het half uur zette Thierry Waffleu Talla de Snekers op voorsprong.



Remontada

Die voorsprong zou lang stand houden, maar in de slotfase - een conditioneel probleem? - moest Black Boys alsnog drie keer de gang naar het eigen net maken. Eerst trok Patrick Bergsma in de 80ste minuut de stand gelijk en bij het scheiden van de markt liet Eelke Jan Duizendstra het thuispubliek juichen en nog geen minuut later haalde Jesse Smit de druk helemaal van de ketel door de beslissende 4-2 tegen de touwen te werken. Daarmee kon met recht van een “remontada” worden gesproken, want dik tien minuten eerder gaf niemand ook nog maar een cent voor de kansen van de thuisclub.



Voor Black Boys betekende die comeback een behoorlijke streep door de rekening. Bij een zege waren de “Men in Black” de top tot op één punt genaderd. Nu zakte Black Boys dat komende zondag op Tinga al de uitwedstrijd tegen SC Terschelling afwerkt, terug naar de voorlaatste plaats en dat is een plaatse die in verband met de versterkte promotie-/degradatieregeleing behoorlijk onder stroom staat.

De Sweach - Black Boys 4-2 (1-2)

Doelpunten: 1-0 Jacco Hanewald (7.), 1-1 Ahmed Yousif (15.), 1-2 Thierry Waffleu Talla (34.), 2-2 Patrick Bergsma (80.), 3-2 Eelke Jan Duizendstra (90.), 4-2 Jesse Smit (90.+1)

Scheidsrechter: B. Oord

Gele kaart: Eelke Jan Duizendstra (De Sweach), Tolga Yilmaz (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Dennis Kempen (72. Tonga Yilmaz, Onno Kappeyne van de Copello, Jordi Albada, Richard Nieuwland, Thierry ‘Waffleu Talla, Harry Terpstra Mark Zijlstram Msokolo Ramazani Dieudonne (72. Deeq Farah). Ahmed Yousif en Amanj Saleh

