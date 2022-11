Black Boys doet goede zaken

De top is zeker geen utopie, want tot nu toe zijn er op Tinga nog geen ploegen op bezoek geweest die er qua voetbal echt bovenuit staken. Sterker nog, in de meeste wedstrijden was Black Boys de betere en dat was tegen Blue Boys niet anders. Hoewel de “Men in Black" zelf ook niet groots speelden, hadden de mannen van trainer Richard Venema toch weinig problemen met de promovendus.

Na een half uur spelen werd dat voor de eerste keer in de score tot uitdrukking gebracht en wie anders dan Ahmed Yousif zette zijn handtekening onder de openingstreffer. Het was al weer de negende van de clubtopscorer, die het samen met zijn ploeggenoten zonder o.a. Mladen Dubravac, Hassan Huseen, Onno Kappeyne van de Copello en Dennis Kempen moest doen.



Yousif’s negende bleef heel lang de enige treffer, totdat Tolga Yilmaz halverwege de tweede helft de marge verdubbelde. Naast het feit dat het de laatste actie van de middenvelder/aanvaller was - hij werd vervangen door Deeq Farah - werd daarmee de zege van Black Boys wel veilig gesteld. De blauwe klas- en naamgenoten bleken in die resterende speeltijd waarin Raymond Abelsma nog voor Amin Abdelkhareq in de ploeg kwam, namelijk niet bij machte om Black Boys zoals hiervoor al werd vermeld, in problemen te brengen en om de nederlaag af te wenden.



Black Boys steeg door deze zege in de vierde klasse B naar een plek op de grens van het linker- en rechterrijtje en kruist komende zondag als nummer zeven de degens met Warga. Wanneer de Snekers die wedstrijd tegen de nummer negen van de ranglijst ook in winst omzetten, dan is een top drie/top vier notering mogelijk.



Black Boys - Blue Boys 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Ahmed Yousif (30.), 2-0 Tolga Yilmaz (68.)

​Scheidsrechter: H.F. Boland

Gele kaart: Jordi Albada (Black Boys), Mart Wouda (Blue Boys)

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Jordi Albada, Amin Abdelkhareq (80. Raymond Abelsma), Richard Nieuwland, Harry Terpstra, Mark Zijlstra, Msokolo Ramazani Dieudonne, Kemo Jobarteh, Tolga Yilmaz (69. Deeq Farah(, Ahmed Yousif en Amanj Saleh

Bron: https://pengel.weebly.com/