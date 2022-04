Black Boys buigt ook voor Zevenhuizen

SNEEK- Nadat de serie overwinningen vorige week op Terschelling al tot stilstand kwam, moest Black Boys ook gistermiddag het hoofd buigen. Zevenhuizen bleek met 4-2 te sterk voor de formatie van trainer Richard Venema die het zonder een stuk of zes vaste krachten moest doen en die in verband daarmee op de bank plek had ingeruimd voor voorzitter Jan Broersma (!) en Elroy de Meer die na de zoveelste periode van afwezigheid zijn zoveelste comeback maakte.

Droomstart

De eerste vijf minuten waren achteraf gezien de beste van de Snekers. Meteen na de aftrap liet Yusif Achmed de Groninger verdedigers zijn hielen zien. Zijn inzet werd echter afgeremd, waardoor de sluitpost van Zevenhuizen redding kon brengen. Diezelfde keeper was een dikke minuut later echter kansloos, toen Msokolo Ramazani Dieudonne na een steekpass van Hassan Huseen alleen voor hem opdook. Het was een droomstart voor de formatie van trainer Richard Venema, maar daar zou het in de eerste 45 minuten wat Black Boys betreft bij blijven.



Overwicht zonder kansen

Na de openingstreffer nam Zevenhuizen het initiatief over, maar eenmaal bij c.q. in de zestien ontbrak bij de gasten de creativiteit en finesse. Het overwicht van de gemakkelijker voetballende gasten ging dan ook niet met veel mogelijkheden gepaard en alleen een foutieve terugspeelbal van Harry Terpstra leverde Zevenhuizen een behoorlijke kans op. De inzet verdween echter naast en de pogingen van afstand waren steevast een prooi voor doelman Ali Javidrad, die eigenlijk alleen bij een kopbal uit een corner met de schrik vrijkwam.



Ook een vrije trap van Tolga Yilmaz was een eenvoudige prooi voor de doelman, waarna Black Boys nog een paar keer in de buurt van de vijandelijke zestien verscheen. Een pass van de al genoemde Yilmaz op Achmed was echter niet zuiver genoeg, terwijl Thierry Waffleu Talla aan een actie over rechts niet meer dan een hoekschop overhield.



Achmed

Het begin van de tweede helft was van beide kanten rommelig, al was Zevenhuizen met een kopbal op de lat wel een keer dichtbij de gelijkmaker. Die viel even later alsnog, toen Javidrad bij een inzet een rebound moest toestaan en de bal door Jurjan van Esch in twee keer over de lijn werd gewerkt. De gelijke stand hield echter niet lang stand, want vijf minuten later verdween de bal na een handsbal aan de andere kant op de stip en schoot Achmed de Zwartjes met een bal door het midden opnieuw op voorsprong.

​Diezelfde Achmed kreeg een minuut later een vrije doortocht en had de 3-1 op zijn schoen, maar op het moment suprême speelde hij de bal te ver voor zicht uit, waardoor de doelman van Zevenhuizen kon ingrijpen. Even later liet Tim Wekema aan de andere kant zien hoe men dergelijke situaties afmaakt. Daarbij zag het Sneker centrum er overigens niet goed uit en dat zou later nog een paar keer gebeuren, al vloeide er toen geen bloed uit voort.



Heintje Davids

Bij de Snekers was Achmed toen inmiddels naar het middenveld verhuisd en was Elroy de Meer in de ploeg gekomen. De Heintje Davids van Black Boys - hij nam zoals hiervoor al werd vermeld, al diverse keren afscheid en keerde evenzo vele maken terug - leverde echter nauwelijks een bijdrage en dat gold ook voor voorzitter Jan Broersma die in de slotfase Tolga Yilmaz verving. Yilmaz had kort daarvoor geel gezien en was als veldspeler ook nog getuige van de derde Groninger treffer, die vanwege buitenspel werd geannuleerd.



Het bleek echter slechts uitstel van executie, want nog geen twee minuten later viel de 2-3 alsnog, al was de wijze waarop - Giovanni Bleeker werkte een voorzet in eigen doel - ietwat ongelukkig. Black Boys probeerde vervolgens nog wel iets te ondernemen, maar het meeste gevaar kwam in de slotminuten van de zijde van Zevenhuizen. Nadat een inzet ineens nog over de goal verdween, leverde dat in de eerste minuut van de toegevoegde tijd door toedoen van Dimitri de Jong de definitieve beslissing op. Een beslissing, waarop over het geheel genomen vanuit Sneker perspectief niet veel viel af te dingen.

​

Black Boys - Zevenhuizen 2-4 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Msokolo Ramazani Dieudonne (3.), 1-1 Jurjan van Esch (50.), 2-1 Yusif Achmed (56.-pen.), 2-2 Tim Wekema (62.), 2-3 Giovanni Bleeker (82.e.d.), 2-4 Dimitri de Jong (90.+1)

​Gele kaart: Hassan Huseen, Giovanni Bleeker, Tolga Yilmaz (Black Boys), onbekende speler, Robin-Jan Pruim (Zevenhuizen)

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Dennis Kempen, Giovanni Bleeker, Rui Jorge Kelly, Richard Nieuwland, Msokolo Ramazani Dieudonne, Harry Terpstra, Hassan Huseen (64. Elroy de Meer), Thierry Waffleu Talla, Yusif Achmed en Tolga Yilmaz (80. Jan Broersma)

Bron: https://pengel.weebly.com/