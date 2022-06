Black Boys blijft ondanks nederlaag vierdeklasser

Geen scherpte

Dat is misschien maar goed ook, want de echte scherpte ontbrak vanmiddag zowel buiten als binnen het veld. Zo werd afgetrapt zonder cornervlaggen, terwijl de Snekers behoudens de openingsfase niet of nauwelijks een vuist wisten te maken. Volgens de op de tribune zittende Msokolo Ramazani Dieudonne wordt het volgend seizoen echter allemaal veel beter, maar als we de geluiden over vertrekkende spelers mogen geloven dan plaatsen wij daar toch vraagtekens bij.



Proeve van bekwaamheid

Die tekens leken vanmiddag aanvankelijk niet nodig, want Black Boys begon redelijk overtuigend aan wat later de laatste klus van 2021-2022 zou blijken te zijn. Zo kregen de “Men in Black” al in de eerste minuten een paar goede mogelijkheden en werd de kwaliteit van Deinum doelman Jarno Spoelman door zowel Harry Terpstra (vrije trap) als Giovanni Bleeker (afstandsschot) aan een eerste proeve van bekwaamheid onderworpen. Die bekwaamheid bleek beter dan die van Ali Javidrad, want de sluitpost van Black Boys liet nog al eens een bal los. Zo ook na een klein half uur, toen SF Deinum uit een door hem weggeven rebound scoorde.



Voorsprong

Die treffer kreeg vanwege buitenspel echter niet de goedkeuring van de prima leidende referee die even later zag dat Javidrad met een kopbal de nodige moeite had en dat Dennis Kempen uiteindelijk voor opruiming en opluchting zorgde. Nadat een schot van de gasten niet meer dan een eitje was en een aanval van de bezoekers vanwege hands werd teruggefloten, kreeg de volgende actie echter wel het benodigde stempel. Na een splijtende pass viel er op de inzet van de volledig vrijstaande Tjeerd Feddema namelijk niets, maar dan ook niets aan te merken.



Niet onverdiend

Die voorsprong viel niet onverdiend te noemen, al voetbalde SF Deinum ook niet bepaald groots. Het beeld met de iets gemakkelijker voetballende gasten bleef in de tweede helft bestendig en leverde in de beginminuten van het tweede bedrijf ook enige dreiging op, waarbij een schot voorlangs het meest noemenswaardig was. Black Boys stelde daar weinig tegenover, ook al omdat een goede tegenstoot bij Joël Baptiste een vroegtijdige dood stierf en omdat Giovanni Bleeker na een voorzet van Harry Terpstra met het hoofd niet de goede richting vond. Na die kopbal werd het spelaandeel van Black Boys ietsje groter, maar bij een tweetal pogingen van Bleeker, een schot van Terpstra en een voorzet van dezelfde speler was het steeds een kwestie van net niet.



Munt

Aan de andere kant was het bijna wel raak toen Javidrad de bal bij het uitverdedigen tegen een tegenstander aan schoot. SF Deinum wist uit de ongelukkige actie van de Black Boys-doelman echter geen munt te slaan en die munt werd vervolgens ook bij een tweetal vrije trappen van Sneker makelij niet geslagen. Vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd bleken de bezoekers met Selan van Mechelen bij wijze van spreken toch een muntmeester in de ploeg te hebben, want na een steekpass zorgde hij namens de bezoekers voor de beslissing.



Die had vervolgens nog hoger uit kunnen vallen maar nadat Javidrad bij zo’n beetje de laatste aanval werd omspeeld, eindigde de bal voor een lege goal ruim naast. Dat deed even later echter net als de nederlaag niet meer ter zake, want door de resultaten op de andere velden bleven de “All Blacks” zoals hiervoor al werd vermeld, De Wâlden en De Sweach voor en daarmee vierdeklasser.

Black Boys - SF Deinum 0-2 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Tjeerd Feddema (39.), 0-2 Selan van Mechelen (87.)

Scheidsrechter: B. Oord

​Gele kaart: Thierry Waffleu Talla, Raymond Abelsma (Black Boys), Sem van der Weit (SF Deinum)

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Dennis Kempen (58. Jan Broersma), Jordi Albada, Rui Jorge Kelly, Richard Nieuwland, Harry Terpstra, Raymond Abelsma (85. Lolle de Jong), Giovanni Bleeker, Joël Baptiste, Yusif Achmed (46. Richard Venema) en Thierry Waffleu Talla



Bron: www.pengel.weebly.com