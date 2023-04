Black Boys beleeft slechte vrijdag op Goede Vrijdag

Ongelijke strijd

Nu speelde men met vuur en nadat centrale verdediger Onno Kappeyne van de Copello na het aantikken van een doorgesproken speler er eerder al met rood vanaf moest, betekende die tweede gele kaart dat Black Boys met negen man een ongelijke strijd moest voeren. Die ongelijke strijd resulteerde na rust in nog eens vier tegentreffers maar dat viel de negen eigenlijk niet aan te rekenen, ook al niet omdat de technische staf Black Boys een groot deel van de tweede helft met drie man voorop - en dat was toch een beetje kamikaze - liet voetballen.



Grote kans

Niets wees er aanvankelijk op dat de Goede Vrijdag voor Black Boys op een slechte vrijdag zou uitdraaien. De thuisclub deelde namelijk de eerste speldenprikjes uit en kreeg na een minuut of twintig ook de eerste grote kans. Nadat Ahmed Yousif met een slim passje Junior Fofana alleen voor doelman Arjen Hielkema zette, begon laatstgenoemde na te denken en dat levert in een één op één-situatie meestal niks op, zo ook gisteravond niet.



Volgens het boekje

Niet veel later liep Jaborteh tegen zijn eerste prent aan, waarna Hielkema met een vrije trap van Mark Zijlstra de nodige moeite had en Yousif uit een op het oog onhaalbare bal nog bijna een volwaardige kans wist te creëren. Aan de andere kant haalde Jordi Albada met een goede ingreep de angel uit een aanval, maar bij de volgende ingreep van Kappeyne van de Copello ging het niet helemaal volgens het boekje waarna de arbiter van dienst wel volgens het boekje handelde. Het bleef bovendien niet bij dat 'Platzverweis', want bij de volgende vrije trap zag doelman Richard Venema er niet goed uit. Twee minuten later kreeg de Sneker defensie bij een scrimmage de bal niet goed weg en sloeg De Sweach vanuit de rebound andermaal toe (0-2).



​Beetje flauw

Na de Ramadanpauze kwam de Sneker veste bij een schot en bij een corner nog twee keer onder vuur te liggen. De uithaal verdween over c.q. naast en dat laatste was na de hoekschop bij een kopbal uit een kopbal ook het geval. Vervolgens leek Jaborteh een tackle met zijn tweede gele kaart te moeten bekopen, doch de scheids spaarde hem, iets wat hij niet deed - en dat was wel een beetje flauw - toen de linksback de bal met de hand beroerde.



Nog vier tegengoals

Vanaf dat moment was de ongelijke strijd nog ongelijker en dat resulteerde in het tweede bedrijf in nog eens vier tegentreffers en ook nog eens zes gele kaarten, waarvan één voor de gasten. De eerste van die vier tegengoals viel na een klein uur spelen uit een counter waarbij Venema zijn hand net niet voldoende achter de bal kreeg. Bij de tweede werd een Sneker verdediger in de zestien in een duel afgetroefd en even later was een vrije trap Venema te machtig, waarna De Sweach met nog een kwartier op de klok na balverlies aan Sneker zijde op kinderlijk eenvoudige wijze het halve dozijn vol wist te maken.



Na die treffer kreeg de ploeg uit Beetsterzwaag nog een paar goede mogelijkheden, maar een zevenklapper zou de Zwartjes bespaard blijven. De nul-zes deed echter ook behoorlijk pijn en zorgde aan de zijde van de 'All Blacks' op Goede Vrijdag voor een slechte vrijdag, te meer omdat concurrent Blue Boys eerder van Nieuw Roden won en de Snekers inmiddels tot op twee punten is genaderd.

Black Boys - De Sweach 0-6 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Sander Pot (25.), 0-2 Ties Vonk (27.), 0-3 Pot (58.), 0-4 Jacco Hanewald (61.), 0-5 Ben Woertman (65.), 0-6 Hanewald (75.)

Scheidsrechter: W. Stel

Gele kaart: Amanj Saleh, Harry Terpstra, onbekende speler, Raymond Abelsma, Matthieu Kuipers (Black Boys), Jeffrey Bergsma (De Sweach)

Rode kaart (2x geel); Kemo Jaborteh (Black Boys)

Rode kaart: Onno Kappeyne van de Copello (Black Boys_

Opstelling Black Boys: Richard Venema, Kemo Jaborteh, Onno Kappeyne van de Copello, Jordi Albada, Amin Abdelkhareq, Mladen Dubravac, Harry Terpstra (70. Raymond Abelsma), Mark Zijlstra, Amanj Saleh (70. Matthieu Kuipers), Junior Fofana en Ahmed Yousif (65. onbekende speler)



