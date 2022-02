Black Boys bedroefd en bedroevend

SNEEK - Bedroefd vanwege het heengaan van de 19-jarige doelman Jasper de Jong die voorafgaand aan de wedstrijd middels o.a. een indrukwekkende minuut stilte op waardige wijze werd herdacht. Bedroevend omdat het voetbal van Black Boys - en trouwens ook dat van tegenstander FC Harlingen -in de negentig daaropvolgende minuten ronduit bedenkelijk was.

Het was al even geleden dat Black Boys op de groene mat officiële daden verrichtte. Om precies te zijn op 7 november van het vorig jaar, toen de Zwartjes tegen ONB een punt pakten. Op basis van wat de formatie van trainer Richard Venema vanmiddag liet zien, is dat voorlopig de laatste oogst geweest, want er ging heel veel, zo niet alles mis bij de “Equipe Negro”..

Onnauwkeurig

​Zo verdween de bal bij een actie van Thierry Waffleu Talla door eigen toedoen over de achterlijn en kwam Yannick Lühoff toen hij in buitenspelpositie mocht doorgaan, handelingssnelheid te kort om een doelpoging aan de notulen toe te voegen, een manco dat hem later op de rand van het vijf metergebied nogmaals parten zou spelen. Na een combinatie tussen Talla en Harry Terpstra was de door laatstgenoemde op Dennis Kempen teruggelegde bal niet zuiver genoeg en die nauwkeurigheid ontbrak ook bij een combinatie tussen Lühoff en Talla, al hield Black Boys daar wel een hoekschop aan over.

Ook de gasten hadden de meetlat thuis gelaten, maar kwamen wel tot een aantal doelpogingen. Daarbij stond het kompas niet goed afgesteld en als er al een keer een bal tussen de palen kwam, dan was die meestentijds een eenvoudige prooi voor doelman Ali Javidrad. De goalie tastte overigens na iets meer dan een half uur bij een voorzet mis, maar uiteindelijk vloeide daar geen bloed uit voort en dat gebeurde ook niet, toen Jordi Albada ter hoogte van de middenlijn balverlies leed, omdat de bal uit de daaropvolgende voor de Black Boys-goal langs werd gekopt.

Eigen doelpunten

Nadat Harry Terpstra het eerste bedrijf met een schuiver (redding keeper) afsloot, kreeg Black Boys vroeg in de tweede helft meerdere tikken te verwerken. De eerste ontstond na een inzet van Sander Zeilmaker. Die werd door Javidrad naar de zijkant getikt, waarna Jordi Albada de bal bij de tweede paal ongelukkig in eigen doel liep. De tweede tik betrof Harry Terpstra - toch één van de sterkhouders van de “All Blacks” - die nauwelijks twee minuten later zo maar van het veld stapte nadat de arbiter niet voor een overtreding op hem had gefloten en FC Harlingen de paal trof. Daarmee was de rampspoed nog niet voorbij, want luttele minuten later schoot Albada bij een hoekschop de bal hard en hoog tegen de eigen touwen (0-2).

Hetzelfde laken en pak

Black Boys probeerde daarna wel de bakens te verzetten, maar het was min of meer hetzelfde laken en pak als voor rust, al kwam men na een voorzet nog wel dichtbij de aansluiting. Een vrije trap van Mladen Dubravac stierf daarentegen in de muur een vroegtijdige dood en een hoopvolle combinatie kreeg na een merkwaardige pass van diezelfde Dubravac geen vervolg. Dat vervolg bleef vervolgens ook na een snel genomen vrije trap en een voorzet uit, omdat het slotakkoord niet meer dan een rollertje was.

De bezoekers deden daar niet voor onder, want tot drie keer toe verdween een voorzet vanaf rechts zonder enige druk over de achterlijn en bij een vrije trap kwam de Èf Céé door een goede ingreep van Giovanni Bleeker ook al niet tot succes. Daar maalde aan Harlinger zijde echter niemand om, want de buit zat toen al lang en breed in de knip van de "ouwe seunen” en in de 0-2 stand kwam met een laatste poging van Lühoff ook geen verandering meer.

Black Boys - FC Harlingen 0-2 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Jordi Albada (47. e.d.), 0-2 Albada (55.-e.d.)

Scheidsrechter: J. Hielkema

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Hassan Huseen (65. onbekende speler), Jordi Albada, Richard Nieuwland, Giovanni Bleeker, Mladen Dubravac, Justin Wolfswinkel, Harry Terpstra (52. Msokolo Ramazani Dieudonne), Yannick Lühoff, Thierry Waffleu Talla en Dennis Kempen

Bron: https://pengel.weebly.com/