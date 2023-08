Bizarre straattheateracts tijdens Sneekweek Straattheaterfestival

Vele bijzondere afwisselende theateracts uit binnen- en buitenland zijn te zien op diverse locaties in het centrum van de Waterpoortstad. Elk op hun eigen ludieke manier vermaken ze het publiek van jong tot oud. Kom kijken en beleef Sneek als één groot podium van straattheaterartiesten en muzikale acts. Het Sneekweek Straattheaterfestival is gratis toegankelijk en een uitje voor jong en oud en het hele gezin.

Theatertuin

Dit jaar met een echte Theatertuin op de locatie van de stadhuistuin met meerdere vaste grote voorstellingen en een doorlopende kinderactiviteit "Boks je Kunst" waar zo'n 100 kinderen een eigen kunstwerk kunnen maken. In de Theatertuin kun je een dolkomische over-the-top romantische komedie verwachten. Een man en een vrouw hangen aan roestige stalen veren. Leven zij nog lang en gelukkig? Ook is er een gloednieuwe show van een duo uit Brazilie met lucht-acrobatiek in een 5 meter hoge mast. Ook in de tuin vind je een spectaculaire trampolineshow. De acrobaten beginnen met de show maar lopen steeds tegen problemen aan. Met hilarische stunts en hoge sprongen.

De tweede locatie is het Schaapmarktplein

Hier maak je kennis met boer Driekus en zijn vrouw Bertha. Neem een kijkje in het leven van dit vriendelijk plattelandspaar dat acrobatische trucs nodig heeft om zichzelf en het publiek te redden uit de situaties die ze zelf veroorzaken. Dit wordt afgewisseld met een circusavontuur, waarbij Douwe op zoek gaat naar de hoge hoed, de snor en de jas die zijn opa, de circusdirecteur, die hem dat heeft nagelaten. Onderweg ontmoet hij vreemde circusfiguren zoals de behendige jongleur, de sterke acrobaat, de Oriëntaalse fakir en de mysterieuze tovenaar. En ook girlpower ontbreekt niet in Sneek. Carmela is een knotsgekke danseres, een beminnelijke acrobate en virtuoos met hula hoop ́s. In haar show richt ze met een levensgevaarlijke met messen uitgeruste hula hoop een slagveld aan onder bananen en andere onschuldige groenten.

En dan is de hele stad gevuld met heel veel mobiel straatheateracts. De hele middag zullen er kris kras door het centrum van de Sneek mobiele acts hun performance vertolken. Download op www.sneekweekfeest.nl het hele programma.

Het Sneekweekstraat Theaterfestival wordt georganiseerd door Stichting Uit in Sneek in samenwerking met Sneek Promotion en wordt mede mogelijk gemaakt door deze partijen en Vereniging Ondernemend Sneek, het ondernemersfonds SWF en Stichting Sneekweek.

Dinsdag 8 augustus Tijd 13.00 – 17.00 uur