Bittere nasmaak VC Sneek na 3-0 verlies bij Peelpush

De thuisclub zegevierde nipt in alle drie sets en hield zodoende de driepunten enigszins verrassend thuis. Voor diagonaal Anlène van der Meer was de nederlaag niet een huizenhoge surprise. “We zijn niet de enige ploeg die punten morst. Het is gewoon door allerlei zaken een knotsgekke competitie waar iedereen van iedereen kan winnen blijkbaar. En zo’n verliespartij is natuurlijk ook niet zo dat de wereld ineens vergaat”, aldus linkshandige speelster van VC Sneek.

Loepzuivere pancake

Ondanks de nederlaag was de wijze waarop dit gebeurde extra zuur vertelt Anlène van der Meer. “Ik pak op 24-23 een loepzuivere pancake, maar de scheidsrechter ziet het anders. Hij fluit en einde wedstrijd. Echt, wat een afknapper”, sipte ze nog lang na in Sporthal de Körref. Daaraan toevoegend dat haar team door een stukje onmacht het zelf heeft laten liggen in het Limburgse land.

In tegenstelling tot de wedstrijd in Sneek speelde Peelpush met name serverend een sterke partij. “Zij hielden dat drie sets vol”, had Anlène van der Meer ervaren. Deze sterke service was de basis voor een goede uitgangspositie in alle drie sets. “Peelpush had ook het aanvallend goed op orde en wij konden daar blokkerend te weinig tegenover stellen”.

Balen

Peelpush mocht door 25-23, 25-21 en 25-25 drie kostbare punten bijschrijven en heeft door de winst op de Snekers het linker rijtje weer in het vizier. Voor VC Sneek verandert er weinig op de ranglijst. “Qua stand is er niet veel loos, maar het blijft wel balen dat we hier verliezen”, zegt Van der Meer tot slot. Komende zaterdag speelt de brigade van Henriëtte ter Steege in de vertrouwde thuishal aan de Van Giffenstraat. Met publiek weer en dat kan de roodhemden een extra stimulans geven. Tegenstander is dan Dynamo Apeldoorn dat in de beker door Donitas geëlimineerd werd maar thuis Djopzz Regio Zwolle aan de zegekar bond.

Bron: VC Sneek