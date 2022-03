Birgitta Knol: “Ik word vooral blij van deze bril!”

Birgitta is een vrolijke ondernemende vrouw van 48 jaar uit Sneek: 'Ik vind het zo leuk om iets van de grond te krijgen. Momenteel ben ik druk bezig om een brug te slaan tussen de sport Padel* en het bedrijfsleven, want deze sport is geweldig. Daarnaast heb ik de gemeente geholpen met een visieplan op dienstverlening. Ik wil graag een "gouden" verbinding zijn tussen mensen en bedrijven: De gele bril past daar mooi bij.

‘Deze bril spatte voor mij van de plank af. Tijdens de Anne & Valentine dagen ben ik opnieuw gaan kijken en toen wist ik het zeker. Dit wordt hem. Mensen vinden hem gewaagd en gedurfd. Ik word er vooral heel blij van. Laatst zat ik samen met mijn dochter in de trein naar Parijs en tegenover ons was een studente druk aan het lezen. Tot ze opkeek en tegen mij zei: "Goh mevrouw, wat staat die bril u fantastisch mooi!" Dat is toch geweldig!

Omdat ik last had van duizelingen ben ik naar de De OptiSjen gegaan. Ik hoopte dit met lenzen op te kunnen lossen. Door mijn geringe sterkte had ik bij anderen te horen gekregen dat dit niet kon. Omdat een vriendin van mij zo goed geholpen was bij De OptiSjen, dacht ik, ik probeer het gewoon. Pascal heft alle tijd genomen en legde mij uit wat het verschil was tussen scherp kijken en rustig kijken. Hij gaf aan dat in de glazen van mijn oude bril teveel stapjes zaten, hierdoor keek ik onrustig en dat veroorzaakte de duizelingen. Nu heb ik er helemaal geen last meer van. Het proefpakketje lenzen heb ik nooit opgehaald, want ik ben zo happy met mijn bril.'