Bioscoop CineSneek draait weer: Film ‘Slag om de Schelde’ is een echte trekker

SNEEK- Sinds afgelopen zaterdag mogen de bioscopen in het land weer hun deuren openen. Ook in CineSneek gebeurde dat. Wij zochten contact met Nick van den Bergh om te horen hoe het eerste weekend na de lockdown is verlopen.

“Het is fantastisch gegaan, boven verwachting en zeker zaterdag was voor ons toch wel een klein beetje een verrassing dat zoveel mensen de bioscoop weer wisten te vinden. Blijkbaar waren de mensen net zoals wij trouwens er aan toe. Trouwens je zag het in de binnenstad op de terrassen waar ook gretig gebruik werd gemaakt van de verruimingen. Het was gewoon beregezellig in de stad.”

Wat deed de heropening met jullie van CineSneek?

“Het gaf een geweldig gevoel. We zijn een half jaar gesloten geweest en daarvoor ook allemaal strenge maatregelen, zoals iedereen weet. Dat je de bioscoop of een ander eigen berdrijf niet open kunt hebben dat doet heel zeer. Wanneer je de zaak dan weer mag openen, dan is dat wel een geluksmoment.”

Zijn jullie in het afgelopen jaar wel eens helemaal moedeloos geweest?

“Ja, dat zal ik niet ontkennen. We hebben af en toe de moed wel eens laten zakken en dan met name de uitzichtloosheid dat tikte er wel in. Je bent dan wel ondernemer, maar sinds maart 2020 voelden we ons geen ondernemer meer door al de coronamaatregelen. Eerst de lockdown, daarna schoorvoetend open met 30 mensen in de zaal, geen horeca. Dat is wel funest voor onze branche. We hebben wel steun gehad vanuit de overheid en daar zijn we hartstikke blij mee geweest, maar het dekt natuurlijk niet alle kosten. Nee, het was best wel zwaar en af en toe hebben we heus wel gedacht ‘goh, gaan we het nog redden’.”

Hoeveel mensen waren er in het afgelopen weekend?

“Over twee dagen toch ruim 700 bezoekers en daar zijn we ontzettend blij mee. De grootste titel is ‘De slag om de Schelde’, daar komt heel veel publiek op af. We hebben een paar keer een uitverkochte zaal gehad. Uitverkocht wel tussen aanhalingstekens, want er mogen maar 50 mensen in de zaal van meer dan 200 stoelen. Ook in de kleinere zalen hebben we het wat moeten downsizen in verband met de anderhalve meter die wij willen garanderen.”

Voor reservering en info: https://www.cinesneek.nl/