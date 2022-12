Biografie van Pingjum

PINGJUM- ‘Alles dat leit, leit by Penjum,’ sprak eens de Pingjumer conferencier Rients Gratama (1932 – 2017), waarmee hij maar wilde zeggen dat zijn geboortedorp toch zoveel was als het centrum van de wereld. En dat is precies het gevoel waarmee oud-Pingjumers Sjoerd Vriesema en Martsje de Jong besloten dat het dorp een biografie verdiende. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt op zaterdag 7 januari in de Victorius-kerk van Pingjum.

Pingjum – Dorp van Ulefellen en Alde Jonges is de biografie van een dorp waar al rond de jaartelling aan de oever van de Marne gewoond en gewerkt werd, waar de Vikingen hun sporen achterlieten en de monniken van het klooster Vinea Domini de strijd aangingen met de zee. In de veilige omarming van de Halsbân groeide Pingjum uit tot een aanzienlijk dorp dat lange tijd zijn eigen boontjes bleef doppen. Eigenzinnig en een tikkeltje anarchistisch. ‘Penjum rêdt himsels’, is ook anno 2022 nog het credo waarmee de dorpsbewoners het hoofd van de gemeenschap boven water houden.

Met 484 pagina’s en ruim duizend foto’s – en 2,3 kilo – schoon aan de haak, geeft dit boek een uniek beeld van hoe het dorp in de loop der jaren veranderde. Hoe de inwoners woonden en leefden, werkten, streden en plezier maakten. Het vertelt het verhaal van Schier en Vet, van beroemde en roemruchte Ulefellen en Alde Jonges, van socialisme en oorlog, kerk en onderwijs, landbouw, sport, kunst en cultuur.

Onmisbaar voor iedereen die Pingjumer is, was of zou kunnen zijn.

het boek kost €30, exclusief verzendkosten (pakketpost). Eerst bekijken? Dat kan op zaterdag 7 januari van 14:00 – 16:00 in de Victoriuskerk in Pingjum, waar het boek gepresenteerd wordt en ook te koop is.

Sjoerd Vriesema is een verwoed verzamelaar van alles over Pingjum en heeft in de loop der jaren een ongekende hoeveelheid (beeld)materiaal verzameld dat niet alleen laat zien hoe het dorp zich uiterlijk ontwikkelde, maar ook de mensen zelf, hoe ze leefden, de kost verdienden en waarmee ze zich in hun weinige vrije tijd vermaakten.

Martsje de Jong heeft als schrijver en vertaler al diverse publicaties op haar naam staan en heeft zich met veel plezier door meters boeken, dorpskranten, artikelen en websites gewerkt om het toen en het nu aan elkaar te verbinden.