Biografie over Sybrand Marinus van Haersma Buma in stijlvolle bijeenkomst gepresenteerd

Als burgemeester van Wijmbritseradeel kwam Sybrand Marinus openlijk in verzet tegen de Duitse bezetters door het dragen van een speld met de beeltenis van koningin Wilhelmina. Naar aanleiding daarvan werd hij gearresteerd.

Buma werd eerst vastgezet in de gevangenis van Scheveningen. Daarna zat hij in de kampen Amersfoort en Oberhausen. Uiteindelijk werd hij overgebracht naar het concentratiekamp Neuengamme, waar hij overleed.

De bijeenkomst vond plaats tijdens een stijlvolle bijeenkomst in de raadszaal van de tegenwoordige gemeente Súdwest-Fryslân, het vroeger gemeentehuis van Wijmbritseradeel, waar de Sybrand Marinus van Haersma Buma dus korte tijd burgemeester was.

“Om die reden een toepasselijke locatie om de presentatie van het boek te laten plaatsvinden. Je zou kunnen denken dat Sybrand Marinus van Haersma Buma zijn woorden hier nog resoneren en nog steeds diepe betekenis hebben voor deze raadszaal”, zei burgemeester Jannewietske de Vries in haar openingstoespraak van de bijeenkomst. De Vries droeg vanmiddag de ambtsketen van de gemeente Wymbritseradiel van voor de gemeentelijke herindeling.

Na de toespraak van de burgemeester kwam May Meurs, acquirerend redacteur geschiedenis van de Walburg Pers, die het boek heeft uitgegeven, aan het woord. Vervolgens, voerden Cornélie van Haersma Buma, Sybrand van Haersma Buma en Tjeerd de Boer het woord. Naast de burgemeester kreeg dit trio zoals al eerder aangegeven eerste exemplaar van het boek.

Research

De schrijver heeft de meeste van de informatie voor zijn boek opgedaan in Tresoar. "Daar ligt een behoorlijk omvangrijk familiearchief van de familie Buma. Bovendien liggen daar nog allemaal andere documenten. Er bleken uitvoerige dagboeken te zijn van de weduwe van 'Inus' Buma. Er was een dagboek van zijn vader uit Den Haag en er was ook een uitgebreide correspondentie tussen Inus zelf en zijn jongere broer Willem", zegt Vermeulen.

Na anderhalf jaar research kon Vermeulen pas beginnen aan het schijven van zijn boek.

Bijzonderste passage

Het meest bijzondere stuk van het boek zit al direct aan het begin, zo zegt de schrijver. "Dat is de scene waarin Ines Buma is gearresteerd in het voormalige café Piso in Sneek", zegt Vermeulen.

"Dan wordt hij door de Nederlandse collaborateurs naar zijn huis meegenomen om een koffer met kleding te pakken. Dat zou er op duiden dat hij wel wat langer van huis weg zou blijven."

"Zijn zoon Bernhard, de latere burgemeester van Workum en Sneek, was toen een jongetje van 10 jaar. Hij had de gebeurtenissen heel helder op zijn netvlies staan. Dat heeft hij uit de doeken gedaan en dat heeft hij heel beeldend verteld. Daar heb ik het boek mee geopend", vertelt Vermeulen.

Kinderen

Het boek is al gelezen door familieleden van Sybrand Marinus Buma. "Er zijn van de vier kinderen van Inus Buma nog twee in leven. Twee dochters. Eentje woont in Leeuwarden en de ander woont in Amerika. Die zijn allebei razend enthousiast", zegt Vermeulen trots.

"Sybrand zelf, de burgemeester van Leeuwarden, heeft het natuurlijk ook gelezen. Hij kwam allerlei feiten tegen die hij zelfs nog niet kende. De reacties zijn over het algemeen heel enthousiast", aldus de schrijver.