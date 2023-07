Binnenstad van Sneek in de ban van de 12 Provincies

SNEEK-In de zomer van 5 juli tot 3 september organiseert het Modelspoor museum een bijzondere actie. Er is een speurtocht van 12 diorama’s van 12 verschillende provincies in de binnenstad van Sneek in het kader van 140 jaar station van Sneek. Bij 12 verschillende winkeliers staan ze opgesteld. De diorama’s zijn gebouwd door de deelnemers van de TV serie De Grote Kleine Treinen Competitie van Omroep MAX en door onze eigen vrijwilligers. De speurtochtkaarten zijn verkrijgbaar bij de 12 deelnemende winkeliers, herkenbaar aan de affiche aan het raam.

Doe mee, zoek de bouwwerken en de bijbehorende letters. Deze letters vormen een woord. Heb je de oplossing gevonden, kom dan van 5 juli t/m 3 september 2023 met je ingevulde kaart naar het Modelspoor Museum. Ontvang dan bij entree met geldig museum toegangsbewijs gratis koffie, thee of limonade met een kleine versnapering.

In het museum is tijdens de zomer ook weer de KidsProject opgesteld, de grootste houten treinen speelbaan van Nederland. Genoeg voor uren speelplezier. En er is weer een nieuwe speurtocht in het museum. Zo wordt het bezoek aan het museum een feestelijk uitje voor het hele gezin. Voor iedereen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs.



Modelspoor Museum, Dr. Boumaweg 17b, 8601 GM Sneek (station van Sneek). In de zomervakantie van zaterdag 8 juli t/m zondag 3 september. Tijdens deze periode zijn we geopend op zaterdag, dinsdag t/m vrijdag van 10.30-17.00 uur, op zondag en maandag van 13.00-17.00 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op te vinden op www.modelspoormuseum.nl.